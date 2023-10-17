لميس الحديدي توجه رسالة لـ محمد صلاح.. الكلمة أهم من التبرع (فيديو)

أكدت الإعلامية لميس الحديدي إن استقبال الجماهير للنجم العالمي محمد صلاح في مباراة ا منتخب مصر أمام لجزائر في الإمارات يعكس حب الناس وتقديرهم له"، معقبة: "الناس بتحبه وبتقدره وتراه قصة نجاحه مهمة وربما الوحيدة لنا في مجال الرياضة في العالم".

وقالت لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على فضائية “ON” مساء الإثنين، موجهة حديثها للنجم محمد صلاح: “على قدر الحب والغلاوة يكون اللوم والعتاب.. وفي ضوء أهمية وجودك هناك كنا ننتظر أكثر منك في موقف حقيقي بقوتك ومصريتك وتأثيرك يكفي التضامن مع القضية الفلسطينية.. كنا ننتظر منك كلمة وموقف.. ”

وتابعت: " صحيح قدمت دعماً كبير للهلال الأحمر المصري وهو دعم يمكن لدول ومؤسسات أن تقوم به لكن كنا نحتاج الموقف وأن تعبر عن موقف وكلمة ثابتين خاصة أن ليفربول نفسها خرجت في تظاهرات وبريطانيا كلها خرجت في تظاهرات".

وأردفت: "الأهم من التبرع ممكن يجي من الكلمة والتأثير لأننا في هجمة عنصرية إسرائيلية في العالم كله .. العالم ونجومه خرجوا داعمين لإسرائيل ومن ثم التأثير كنجم وكلاعب كرة محبوب من العالم كله مؤثر هذا ما كان ينتظره المصريون والعالم أجمع ".

الكلمة والمواقف تظل وتبقى

واختتمت لميس الحديدي رسالتها للنجم محمد صلاح، قائلة: ": "التبرع حلو وجميل الناس والدول والمؤسسات كلها ممكن تتبرع لكن الأهم الموقف والكلمة والمواقف تظل وتبقى.. محمد صلاح مش محتاج شركات رعاية ولا فلوس ولا إعلانات ولا لسه في مرحلة البداية ومحتاج ينتظر الكلمة أهم وأبقى.. ويه مليون متابع ألغوا متابعتهم لحسابات محمد صلاح موقفك بيخرج من مصريتك وعروبتك ودينك وهذه العوامل التي تشكل شخصيتك وهويتك".

ومن جانبه، أشاد الإعلامي عمرو أديب بتبرع اللاعب محمد صلاح للهلال الأحمر لدعم مصابي وضحايا قطاع غزة، قائلًا: "دا محمد صلاح اللي أعرفه.. محمد صلاح شخصية لا تقبل الظلم والضعف".

وأضاف عمرو أديب”، خلال برنامجه “الحكاية”، المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر” مساء أمس: “نعرضت لهجوم شديد بسبب حديثي عن عدم دعم محمد صلاح للشعب الفلسطيني ودلوقتي ابن مصر اللي ضد الكسر يتبرع بأموال للهلال الأحمر لدعم أهالي غزة”، معقبًا: "هو في حد بيحب صلاح زي".

وتابع : "محمد صلاح قدوة وهو الآن لديه مكان مؤثر في قلوب العالم.. هو دا محمد صلاح اللي بيقف مع بلاده.. دا محمد صلاح اللي أنا مستنيه"، موضحًا:" أكيد صلاح مش هينام وضميره بياكله من غير ما يدعم أهالي فلسطين".

أحمد موسى يرفض المزايدة على موقف ا محمد صلاح

ورفض الإعلامي أحمد موسى، المزايدة على موقف النجم المصري العالمي محمد صلاح من الأزمة الفلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء أمس: "مفيش حد يزايد على فخر العرب محمد صلاح، وموقف نجمنا العالمي معروف، ولم يتأخر أبدًا عن مصر أو فلسطين".

وأضاف أحمد موسى "منذ عدة أيام كان فيه ناس عاملين حملة ضد نجمنا العالمي محمد صلاح، وقولتلهم سيبوا صلاح، هو هياخد القرار المناسب في التوقيت المناسب".

وتابع: "محمد صلاح يتخذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، وهو عارف بيعمل إيه، وفيه أخبار منشورة حاليًا على لسان الهلال الأحمر المصري، إن محمد صلاح تبرع لمساعدة الشعب الفلسطيني".