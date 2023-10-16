ثلاجات الآيس كريم تحفظ الجثامين.. لميس الحديدي: قصف معبر رفح جريمة دولية

دانت الإعلامية لميس الحديدي قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح من الجهة الفلسطينية لتعطيل مرور المساعدات عبر هدم البنية التحتية في الجهة المقابلة، قائلة: “غلق المعبر هو جريمة أممية كما قالت كافة المنظمات الأممية وكما يقول أي عاقل”.

ونوهت عبر برنامجها كلمة أخيرة الذي تقدمه على شاشة ON، إلى أن المعبر مفتوح جاهز من الجهة المصرية ومصر جاهزة لإرسال المساعدات وكل الدعم والمؤن الغذائية والدوائية واستقبال الجرحى.



وكشفت الحديدي تفاصيل عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها قطاع غزة قائلة: "2808 شهيد و11 ألف مصاب بعضهم في حالات صعبة جدا ولا زال معبر رفح مغلقا والمساعدات المصرية ومن كافة دول العالم والمنظمات الأممية متكدسة في المعبر ولا تتمكن العبور للجانب الفلسطيني خاصة بعد قصف جديد إسرائيلي للمعبر من الناحية الفلسطينية للمرة الرابعة وبعض الحالات حالتها حرجة وتحتاج لتلقي العجز في المستشفيات المصرية".

وضع مأساوي

وواصلت: “نحن أمام وضع مأساوي ومشاهد القتلى والجراحي على السوشيال ميديا حقيقية وليست جرافيكس المستشفيات في القطاع ممتائلة عن بكره أبيها فوق طاقتها الاستيعابية حتى ثلاجات الموتى ممتلئة وأصبحت الجثث تخزن في ثلاجات حلوى وأيس كريم”.

وأتمت: “ما تبقى من سكان غزة محاصرون بلا مساعدة ولا طعام ولا غذاء في مشهد مأساوي أمام صلف وتعنت إسرائيلي وإسرائيل تحاصر الفلسطينيين بلا طعام ولا دواء ولا ماء وتشترط خروج الأسرى”.