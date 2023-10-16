وزير الخارجية الأسبق يكشف موعد المؤتمر الدولي لبحث الأزمة الفلسطينية (فيديو)

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن المؤتمر الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الأزمة الفلسطينية قد يعقد السبت المقبل.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم، أن المؤتمر الدولي الذي دعا له السيسي يأتي لبحث سبل حل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع مع إسرائيل، بمشاركة ممثلي الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن، والتي تمتلك سلطة اتخاذ القرارات الدولية.

مصر دائما تتحرك بنشاط في حل القضية الفلسطينية

وتابع: “مصر دائما تتحرك بنشاط في حل القضية الفلسطينية، وتسعى لبناء سلام في المنطقة منذ فترة طويلة، وأنه يأمل في نجاح المؤتمر وإحداث تغيير جذري في الأفق السياسي للفلسطينيين”

و أكد وزير الخارجية الأسبق أن الأولوية الحالية هي وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين، وإجلاء الأجانب من المنطقة، فضلًا عن وضع حد للاقتتال والعنف، وفتح مائدة التفاوض بشكل جاد، يحقق طموحات الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

وأعرب سامح شكري، وزير الخارجية، عن أمله في حدوث انفراجة بإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية خلال كلمته في مؤمر صحفي مع نظيرته الفرنسية، اليوم الإثنين، إن تواصل مع المبعوث الأممي الذي كان يستفسر عن هل المحادثات التي أجراها مع الجانب الإسرائيلي أتت بثمارها في فتح معبر رفح، ولكن للأسف ليس هناك جديدا في هذا الأمر.

وتابع: "الأمر خطير في قطاع غزة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من احتياج شديد لعدم وجود مياه أو أطعمة أو مواد طبية، والنزوح أدى إلى ضغوط إضافية وليس هناك مأوى لمن أجبروا على النزوح من شمال غزة إلى جنوبها".

مصر تسعى منذ بداية التصعيد على غزة إلى فتح معبر رفع

وأكد ن مصر تسعى منذ بداية التصعيد على غزة، إلى فتح معبر رفع ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وذكر أنه جرى تجميع كميات كبيرة من المساعدات في العريش ويجري التنسيق مع الأمم المتحدة والأونروا والصليب الأحمر لدخولها إلى قطاع غزة.

وتابع: "حتى الآن لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية أي موقف يؤتي بإمكان فتح معبر رفح من ناحية غزة أو السماح بدخول المساعدات أو خروج الأجانب من هناك".

وأوضح أن الدولة المصرية على أتم استعداد لإدخال المساعدات وخروج مواطني دولة ثالثة، وعمل المعبر بكامل كفاءته ودخول الأشقاء الفلسطينيين للعلاج.