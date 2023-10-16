الديهي: مساعدات غزة تنتظر إذن مصر والقاهرة تطلب الضمانات لمنع حماقات إسرائيل
قال الإعلامي نشأت الديهي إن الوضع في فلسطين يتدهور، ومشاهد الجنازة الحزينة تنتشر في قطاع غزة، مضيفا أن "الموت هو الصوت الرسمي لقطاع غزة، والجميع يراقب على الهواء ما يحدث في غزة".
وخلال كلمة قدمها على برنامج القلم والورقة، الذي يبث على قناة تين، نوه إلى أن بعض الناس يقولون إن مصر تنتظر الإذن بتسليم المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن معبر رفح ملك لمصر وأن هناك شاحنات بها مساعدات طبية وصحية وغذائية ومياه.
وأشار إلى أن المساعدات موجودة وتنتظر الإذن المصري، وأن القاهرة تربط استيراد المساعدات إلى قطاع غزة بطرد الأجانب من قطاع غزة عبر حاجز رفح.
وأضاف أن الجانب الإسرائيلي قد تنازل عن مسألة استيراد المساعدات، وأن مصر لا تريد استيراد المساعدات دون اتفاق مع حكومة الاحتلال.
وأضاف أن الجانب الإسرائيلي لا يريد المساعدة، لأن الاصطدام بالشاحنات المصرية في قطاع غزة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل كبيرة، ويمكن لمصر الاستجابة لهذه المشكلة.
وأشار إلى أن أي اتفاق بشأن تقديم المساعدة مع حكومة الاحتلال يجب أن تضمنه الولايات المتحدة والأمم المتحدة حتى لا ترتكب إسرائيل أعمالًا غبية وحمقاء تصعد الوضع بين القاهرة وتل أبيب، مردفًا: “مصر تدير الأزمة بمهارة وحكمة كبيرتين”.
- معبر رفح
- قصف معبر رفح
- معبر رفح الآن
- معبر رفح اليوم
- رفح
- قصف
- قذف معبر رفح
- الاحتلال يقصف معبر رفح
- ضرب معبر رفح
- فتح معبر رفح
- قصف غزة
- معبر رفح البرى
- غزة تحت القصف
- قصف من غزة
- قصف من عزة
- كيف ردت مصر على قصف الاحتلال لمعبر رفح
- قصف قطاع غزة
- قصف إسرائيلى
- ضرب رفح
- قصف غزة الآن
- قصف على القدس
- إسرائيل قصفت رفح
- القصف ع غزة
- القصف على غزة
- قصف ابراج غزة
- غزة قصف
- بوابة المعبر
- تصاعد القصف على غزة
- قصف فلسطين
- رفح المصرية
- الإعلامي نشأت الديهي
- نشأت الديهي