الديهي: مساعدات غزة تنتظر إذن مصر والقاهرة تطلب الضمانات لمنع حماقات إسرائيل

قال الإعلامي نشأت الديهي إن الوضع في فلسطين يتدهور، ومشاهد الجنازة الحزينة تنتشر في قطاع غزة، مضيفا أن "الموت هو الصوت الرسمي لقطاع غزة، والجميع يراقب على الهواء ما يحدث في غزة".

وخلال كلمة قدمها على برنامج القلم والورقة، الذي يبث على قناة تين، نوه إلى أن بعض الناس يقولون إن مصر تنتظر الإذن بتسليم المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن معبر رفح ملك لمصر وأن هناك شاحنات بها مساعدات طبية وصحية وغذائية ومياه.

وأشار إلى أن المساعدات موجودة وتنتظر الإذن المصري، وأن القاهرة تربط استيراد المساعدات إلى قطاع غزة بطرد الأجانب من قطاع غزة عبر حاجز رفح.

وأضاف أن الجانب الإسرائيلي قد تنازل عن مسألة استيراد المساعدات، وأن مصر لا تريد استيراد المساعدات دون اتفاق مع حكومة الاحتلال.

وأضاف أن الجانب الإسرائيلي لا يريد المساعدة، لأن الاصطدام بالشاحنات المصرية في قطاع غزة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل كبيرة، ويمكن لمصر الاستجابة لهذه المشكلة.

وأشار إلى أن أي اتفاق بشأن تقديم المساعدة مع حكومة الاحتلال يجب أن تضمنه الولايات المتحدة والأمم المتحدة حتى لا ترتكب إسرائيل أعمالًا غبية وحمقاء تصعد الوضع بين القاهرة وتل أبيب، مردفًا: “مصر تدير الأزمة بمهارة وحكمة كبيرتين”.