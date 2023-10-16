الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الصحة: جاهزون للتعامل مع أي طوارئ تفرضها تداعيات أحداث غزة

وزير الصحة خالد عبدالغفار
وزير الصحة خالد عبدالغفار يتفقد مستشفى بئر العبد

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، إنه بعد اجتماع مجلس الأمن القومي المصري، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، بالتأكيد على ضرورة استعداد النظام الصحي المصري للتغلب على العواقب الناجمة عن الأحداث في قطاع غزة.


وأوضح خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "قاعة التحرير"، الذي يبث على قناة صدى البلد، أن زيارة وزير الصحة ستضمن الاستعداد الكامل لتجاوز الوضع الطارئ الناجم عن الأزمة المقبلة، حيث إن الوزارة مستعدة للسيناريوهات المحتملة للوضع في المنطقة.

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وأوضح عبد الغفار أنه في إطار تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على حالات الطوارئ الطبية في قطاع غزة فيما يتعلق بعواقب الأحداث في المنطقة، تفقد الوزير محطة إسعاف أبي طويلة وحاجز رفح البري في محافظة شمال سيناء. 

وأشار إلى أن الرصد اللاحق لاستعداد نظام الرعاية الصحية للعمل في الوضع الحالي، وزيادة استعداد المستشفيات في المحافظات المجاورة لتقديم الرعاية الطبية الطارئة وتزويدها بجميع المواد والأدوية وأكياس الدم اللازمة.


وأشار إلى أنه تم وضع خطة لإجلاء السكان من المستشفيات بواسطة سيارات الإسعاف وتم تحديد توافر الموظفين المدربين للعمل مع مختلف الأعراض والإصابات.

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