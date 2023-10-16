عمرو أديب يكشف سر عدم فتح معبر رفح ودخول المساعدات للفلسطينيين (فيديو)

استنكر الإعلامي عمرو أديب، القصف الوحشي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والدمار الذي تشهده المدينة الفلسطينية.

وقال عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية”، على فضائية “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الاثنين، معلقا على القصف الإسرائيلي: "الأمور بلغت في القطاع مرحلة غير جيدة على الإطلاق، ونتنياهو هيمشي أو يتسجن.

وهاجم عمرو أديب قصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني، معقبًا: «بهذا الشكل المجنون الذي تمارس به إسرائيل الأمر، من الممكن أن تكون هناك مشكلة كبيرة».

وأكد الإعلامي عمرو أديب أن "عدم فتح معبر رفح ودخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين حتى الآن يأتي بسبب رفض إسرائيل دخول المساعدات وقالت مصر وأمريكا اتفقوا على فتح المعبر وعبور الأجانب مقابل دخول المساعدات.. طيب أنا فين من كل ده؟'.

وتابع عمرو أديب: “إسرائيل قالت إنها مستعدة للموافقة على فتح المعبر مقابل دخول المساعدات بشرط أن يطمئنوا على الأسرى الإسرائيليين في حماس والتأكيد من أنهم بخير”.

وكان عمرو أديب، علق على الأحداث الجارية في فلسطين والقصف الوحشي من قوات الاحتلال لقطاع غزة، قائلًا: “أشعر بالقلق لمحاولة البعض جعل مصر جزءًا من المشكلة وليست جزءًا من الحل”.

قال عمرو أديب، "نحن أمام أقرب مواجهة مصرية إسرائيلية منذ 1973"، معقبًا: “ التقاطع كبير والمصالح مختلفة والمشاعر متأججة”.

وأضاف عمرو أديب معلقًا على دور مصر تجاه الصراع بين فلسطين وإسرائيل: “مصر دائمًا ما كانت الحل أو جزءًا من الحل”، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت خطًا أحمر ولا أحد يستطيع أن يجبرها على شيء ضد مصلحتها.

أشارعمرو أديب إلى تطور خطير في الأحداث بقطاع غزة، قائلًا: «الإسرائيليون رجعوا المياه في غزة لكن قرب مدينة رفح.. علشان لو عاوز تشرب تروح عند رفح.. يعني قرب الحدود المصرية.. نحن في وضع خطر".



تصريحات السيسي خلال الاجتماع بوزير الخارجية الأمريكي:



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر حرصت منذ سنوات طويلة جدًا منذ اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل على القيام بدور إيجابي جدًا جدًا في كل الأزمات التي اشتعلت.

وتابع "السيسي" خلال حديثه مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بيلنكن، أمس، أن هناك خمس جولات من الصراع ما بين قطاع غزة وما بين إسرائيل نتج عنها سقوط مدنيين من الجانبين، وأي تأخير في حسم وإيجاد حل لهذه الأزمة سيترتب عليه سقوط المزيد من الضحايا، معقبًا: "مصر تبذل أقصى جهد لاحتواء الموقف في غزة".

وأشار إلى أن الأزمة الحالية بشأن غزة هي أزمة كبيرة جدًا، معقبًا: "رد فعل إسرائيل يتجاوز حق الدفاع عن النفس، ويصل إلى حد العقاب الجماعي"، مستطردًا: "ما حدث منذ 9 أيام كان كثيرًا وصعبًا، ونحن ندين ذلك، لكن لا بد أن هناك حالة من تراكم الغضب والكراهية ترتبت على مدار أكثر من 40 عامًا".

وواصل السيسي، أنه "لا يوجد أفق لإيجاد حل للقضية الفلسطينية تعطي أملًا للفلسطينيين"، مضيفًا: "مصر تبذل جهودًا لاحتواء الموقف في غزة، وعدم دخول أطراف أخرى للصراع".

وقال السيسي لبيلنكن في لقائهما، الذي بثته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن غياب أفق حل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب، لافتًا إلى أن الأزمة الحالية بشأن غزة هي أزمة كبيرة جدًا، معقبًا: "رد فعل إسرائيل يتجاوز حق الدفاع عن النفس، ويصل إلى حد العقاب الجماعي".

وتابع: "ما حدث منذ 9 أيام كان كثيرًا وصعبًا، ونحن ندين ذلك، لكن لا بد أن هناك حالة من تراكم الغضب والكراهية ترتبت على مدار أكثر من 40 عامًا".

وواصل أن الموجة التي تشكلت في أعقاب الأزمة موجة ضخمة جدًا، ونحن بحاجة للتحرك بقوة وبعزم لخفض التوتر وتيسير دخول المساعدات لقطاع غزة المحاصر دون مياه أو كهرباء أو وقود، مشددًا على ضرورة الاستماع للمعنيين بالقضية والعالمين بأسباب الأزمة.