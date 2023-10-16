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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سفير فلسطين بالقاهرة يصف العدوان على غزة بحرب إبادة جماعية ممنهجة

السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح

 وجه السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح، الشكر إلى مصر على موقفها المساند لقطاع غزة، قائلًا: إن مصر دولة شقيقة وقفت منذ البداية إلى جانب الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن الرئيس السيسي على اتصال برؤساء وقادة العديد من الدول لوقف العدوان والحرب التي يتعرض لها قطاع غزة. 


وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء الخلالي" الذي يبث على قناة سي بي سي قال اللوح إن ما يحدث في قطاع غزة في الوقت الراهن هو "حرب إبادة جماعية ممنهجة" بكل معنى الكلمة، مضيفا أننا نتحدث عن جرائم حرب واسعة النطاق ومذابح فظيعة ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

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 وأوضح أن هذه الحرب موجهة ضد الناس والسكان والرعاية الصحية والبنية التحتية الطبية والمدارس والمساجد والجامعات وجميع مرافق دعم الحياة، وهناك تدمير منهجي للمباني المدنية.


وأشار إلى أنه تم تدمير أكثر من 5 آلاف منزل كبير، وتدمير أكثر من 40 ألف منزل، وتشريد أكثر من مليون مدني فلسطيني، وتشريد أكثر من مليون و 200 ألف مدني فلسطيني من منازلهم من الشمال إلى الجنوب، وتدمير 14 مستشفى ومركزا طبيا.

قطاع الصحة منهار

ولفت إلى أن القطاع الصحي في غزة سقط في حالة سيئة وغير قادر على تقديم الخدمات الطبية للجرحى والجرحى، الذين يعالجون بدورهم مع الآخرين، اعتمادا على طبيعة كل حالة. 

وأشار إلى أن الوضع في غزة يشمل نقص الكهرباء ومياه الشرب والنفط والغذاء والدواء، فضلًا عن حقيقة أن إسرائيل لا تستطيع الوصول إلى مصر وغيرها من الدول الشقيقة. 

وأضاف أنهم رفضوا الدعوات لفتح معبر رفح البري لإيصال المساعدات المقدمة من الدول الصديقة، محملًا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني وعن جميع المجازر البشعة التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الجرحى والشهداء.

 

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