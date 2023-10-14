حكم واجب النفاذ

صدر لصالحي الحكم فى القضية رقم 13932 لسنه 2023 جنح مركز شرطة دكرنس والمقيد تحت رقم حصر حبس رقم 8533 لسنة 2023 بالحبس 3 سنوات وكفالة مائة جنيه لصالحي ضد احد المتهمين والمعلوم سكنه ومحل إقامته تحديداً لمباحث مركز شرطة دكرنس ومباحث تنفيذ الاحكام ورغم تقدمى بطلب إلى مباحث ابوالنمرس لتنفيذ الحكم إلا انه وحتى هذه اللحظة لم يتخذ اى اجراء بشان القاء القبض على المتهم وأخشى من ضياع حقى وصرت للأسف الشديد في حالة سيئة نتيجة التجاهل فى تنفيذ الحكم.

وقبل ان يضيع حقى اناشد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اصدار تعليماته إلى مركز شرطة دكرنس ومديرية أمن الدقهلية وإدارة تنفيذ الاحكام بتنفيذ الحكم حتى اشعر بالامن والامان.



علاء الدين صلاح

المنصورة - دقهلية

