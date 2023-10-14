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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المواطن الصحفى

حكم واجب النفاذ

بوابة الوفد الإلكترونية

صدر لصالحي الحكم فى القضية رقم 13932 لسنه 2023 جنح مركز شرطة دكرنس والمقيد تحت رقم حصر حبس رقم 8533  لسنة 2023  بالحبس 3 سنوات وكفالة مائة جنيه لصالحي ضد احد المتهمين والمعلوم سكنه ومحل إقامته تحديداً لمباحث مركز شرطة دكرنس ومباحث تنفيذ الاحكام ورغم تقدمى بطلب إلى مباحث ابوالنمرس لتنفيذ الحكم إلا انه وحتى هذه اللحظة لم يتخذ اى اجراء بشان القاء القبض على المتهم وأخشى من ضياع حقى وصرت للأسف الشديد في حالة سيئة  نتيجة التجاهل فى تنفيذ الحكم.

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ندوات في التثقيف الفقهي والإفتاء حول "الأحكام المتعلقة بإمامة الصلاة"

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صاحب شركة المقاولات يهرب من تنفيذ الأحكام

 وقبل ان يضيع حقى اناشد  اللواء  محمود توفيق وزير الداخلية اصدار تعليماته إلى مركز شرطة دكرنس ومديرية أمن الدقهلية وإدارة تنفيذ الاحكام بتنفيذ الحكم حتى اشعر بالامن والامان.

                                                                      علاء الدين صلاح 

المنصورة - دقهلية
 

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