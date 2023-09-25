ندوات في التثقيف الفقهي والإفتاء حول "الأحكام المتعلقة بإمامة الصلاة"

أقيمت مساء السبت 23/ 9/ 2023م، بعد صلاة المغرب "ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي" حول موضوع: " الأحكام المتعلقة بإمامة الصلاة"، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

وجاءت على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف الفيوم أقيم البرنامج بمسجد الشيخ عبد العليم.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيم البرنامج بمسجد الدماطي، ومسجد الشيخة نور الصباح.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم البرنامج بمسجد علي بن أبي طالب.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيم البرنامج بمسجد العلي العظيم، ومسجد الاستقامة.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيم البرنامج بمسجد المؤمن المهيمن، ومسجد السيدة فاطمة النبوية، ومسجد الإمام الشافعي، ومسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه)، ومسجد السيدة نفيسة، ومسجد حسن الشربتلي، ومسجد الرحمن الرحيم، ومسجد الصديق.

مديرية أوقاف سوهاج

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيم البرنامج بمسجد ال العسكري، ومسجد الحاج عبد العال، ومسجد الوسية.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم البرنامج بمسجد الموقف.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيم البرنامج بمسجد الفتح.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيم البرنامج بمسجد الحاج حسن.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم البرنامج بمسجد أحد.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم البرنامج بمسجد الرفاعي.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيم البرنامج بمسجد أبو بكر الصديق.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم البرنامج بمسجد فريد المصري.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم البرنامج بمسجد شلبي.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيم البرنامج بمسجد مريم.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم البرنامج بمسجد الأمل.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيم البرنامج بمسجد البرهامي.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم البرنامج بمسجد المتولي، ومسجد سيدي خضر، .

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم البرنامج بمسجد المصطفى.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيم البرنامج بمسجد الكبير، مسجد العليمي.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيم البرنامج بمسجد صلاح الدين.