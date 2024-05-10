الأرصاد: اعتدال الطقس تدريجيًا ليلًا بداية من غدٍ (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ ارتقاع قيم الحرارة مستمر في أغلب المحافظات، إذ مازلنا نتأثر بالكتل الهوائية الجنوبية القادمة من المناطق الصحراوية، وتحديدًا من الصحراء الغربية وهذا يؤدي إلى ارتفاع قيم الحرارة.

نشعر بالأجواء الحارة في فترة النهار في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري:

أضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر ولمياء حمدين: «نشعر بالأجواء الحارة في فترة النهار في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأجواء مائلة للحرارة في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، واليوم، العظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون 34 درجة مئوية».

الليلة المقبلة ستشهد البلاد كتلًا هوائية شمالية ونبدأ تدريجيًا نشعر باعتدال الأجواء:

تابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الليلة المقبلة، ستشهد البلاد كتلًا هوائية شمالية ونبدأ تدريجيًا نشعر باعتدال الأجواء في فترة الليل، وأجواء معتدلة تمامًا في معظم المحافظات، وبخاصة الشمالية، وفي الأسبوع المقبل، ستعود البرودة إلى الجو ليلًا».

جدير بالذكر أن محافظة الفيوم تشهد اليوم الجمعة الموافق 10 مايو، إرتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة ليصبح الطقس شديد الحرارة نهارًا مائل للحرارة ليلًا، مع استمرار نشاط الرياح.

ويسود المحافظة طقس مائل للحرارة ليلًا وخاصة في الساعات الأخيرة من الليل التى تشهد إنخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة ويكون الطقس معتدلًا.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم الجمعة على محافظة الفيوم تبلغ 36 درجة للعظمى نهارًا، بينما تبلغ الصغرى 21 درجة مئوية ليلًا وحتى ساعات الصباح، التي تشهد أجواء معتدلة.

وأشار البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الأجواء سوف تشهد استمرار نشاط الرياح الخفيفة على فترات متقطعة، باستثناء بعض الأوقات التي تشهد نشاط الرياح بسرعة تبلغ نحو 25 كيلو مترًا في الساعة، وذلك تزامنًا مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار، ويمثل هذا الطقس أجواءً غير مناسبة نهارًا لممارسة الرياضات المائية التي اعتاد الزائرون على ممارستها بشواطئ بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، وسط سطوع الشمس وتشمل الألعاب البحرية وركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية.