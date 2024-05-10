مسنة تمحو أميتها في سن 76 عامًا (شاهد)

أبرز برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى»، نموذجًا للإصرار على طلب العلم، وتُدعى الحاجة سعاد التي حصلت على شهادة محو الأمية في سن الـ76، ولم يعيقها أبدًا عمرها لتثبت أنَّ العمر «ما هو إلا مجرد رقم».

مبادرة لا أمية مع تكافل

ووفقاً للبرنامج، فإنَّ الحاجة سعاد نجحت في محو أميتها بفضل انضمامها لمبادرة «لا أمية مع تكافل» التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، وإصرارها على التعلم، لتقول خلال مداخلة هاتفية لـ «صباح الخير يا مصر»: «قررت اقرأ وأكتب وأخدت الشهادة بعدما كنت لا أعرف شيئا، والسبب في إصراري على محو أميتي هو المشكلات والصعاب التي كنت أواجهها».

فصول محو الأمية

وتابعت موضحة: «يوما ما تسببت الأمية في اتجاهي بالخطأ إلى مركز الفشن بدلا من الذهاب إلى بني سويف أثناء ركوبي المواصلات، لأجلس بعدها على الرصيف أبكي، وبعدها اسرعت للالتحاق بفصول محو الأمية وانتظمت في الحضور 3 مرات أسبوعيا وتعلمت القراءة والكتابة والآن اقرأ القرآن أو أي إعلان أو لافتة، ولم أعد أتوه».

جدير بالذكر أن مركز شباب السعادات ببلبيس محافظة الشرقية، احتضن فاعلية خاصة لـ«محو الأمية»، وذلك بمقر الوحدة المحلية بكفر أيوب، بحضور رئيس الوحدة أحمد الجنزوري.

وتأتي هذه الفاعلية ضمن بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية لتعليم الكبار، برئاسة الدكتور عيد عبد الواحد.

وأشرف على تنظيم القافلة لؤي عبد الله سليم، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية، والتي تضمنت إجراء الامتحان الفوري لــ 100 دارس من طلاب الجامعات.

وأعربت رئيس مركز شباب السعادات، الكاتبة الصحفية هناء قنديل، عن سعادتها الغامرة باستضافة هذه الفعالية التنويرية المهمة، مؤكدة أهمية أن تتحول مراكز الشباب إلى منارات ثقافية، وألا يقتصر دورها على توفير فرص خاصة بممارسة الرياضة فقط.

ورحب الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، بتنفيذ هذه الفاعلية الثقافية التي تستهدف رفع مستوى المجتمع، وتعزيز القدرات المعرفية للشباب، مشددا على استعداده الدائم لدعم ومساندة جميع الفاعليات التي ترفع من مستوى الوعي لدى الشباب.

وقال لؤي عبد الله سليم، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية، إن فاعليات محو الأمية تعد من أهم الأنشطة الثقافية التي تحظى باهتمام جميع أجهزة الدولة، لما لها من عائد إيجابي على المجتمع.

وذكر وليد الجمل، مدير إدارة الشباب والرياضة ببلبيس، أن استضافة هذه الفاعليات، يتوافق مع على توجيهات وزارة الشباب والرياضة، التي تهدف إلى دعم جميع الفعاليات التي تفيد الشباب.

وأشاد أحمد الجنزوري رئيس الوحدة المحلية لكفر أيوب، بهذه الفاعلية التي تعتبر أحد عناصر الدور الوطني المنوط بالمحليات حفاظا على الشباب.

وأعرب نشأت سعدون، مدير إدارة محو الأمية ببلبيس، عن سعادته بنجاح جميع الطلاب المتقدمين، لافتا إلى حرص هيئة محو الأمية؛ المُشاركة في هذه الفاعليات الهادفة بمراكز الشباب.