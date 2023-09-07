صاحب شركة المقاولات يهرب من تنفيذ الأحكام

تقدمنا لحجز شقة بمشروعات إحدى شركات المقاولات والتى تتبع مشروع تحيا مصر ودفعنا مبلغ 270000 جنيه وتقدم معنا عشرات الشباب مما يرغبون فى الحصول على شقة، وبعد مماطلة من الشركة هرب صاحب الشركة وأغلق المكتب وأغلق هاتفه، فقمنا بتقديم عدة شكاوى، وحررنا العديد من المحاضر ضد الشركة فى قسم شرطة ونيابة العجوزة، وتقدمنا بنفس الشكاوى إلى جهات معنية أخرى ومكتب النائب العام ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وقمنا برفع قضية على صاحب الشركة والمعلوم سكنه وبياناته للجهات الأمنية لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده ومنها الحكم فى القضية رقم 6431 لسنة 2022 جنح العجوزة.. وتم الحكم فيها على صاحب الشركة بالسجن لمدة عامين وكفالة خمسين ألف جنيه ولم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن، لذلك نستغيث باللواء محمود توفيق وزير الداخلية التدخل للحصول على حقوقنا فى ظل دولة القانون.

‏عنهم

‏أحمد عبدالعال السيد

‏14 شارع المريس - المنيرة أمام مستشفى أطفال أبوالريش