الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ياسر جلال يدعم الشعب الفلسطيني:"يوما قريب سيتحقق الحلم وتعود القدس لأحضان العرب"

ياسر جلال
ياسر جلال

تضامن الفنان ياسر جلال مع الشعب الفلسطيني، كما عبرعن إستيائه لما يحدث من العنف الذي وقع على الأراضي الفلسطينية من قبل الإحتلال الإسرائيلي، وقام بالتعليق علي هذه الأحداث بكلمات مؤثرة، مشيراً عاشت فلسطين حرة أبية.

 

ياسر جلال

ياسر جلال يدعم الشعب الفلسطيني

نشر ياسر جلال، في بيان صحفي اليوم : "قلوبنا مع غزة ومع شعب فلسطين المناضل العظيم ، وندعو الله سبحانه وتعالى، أن يرحم الشهداء، ويلهم ذويهم ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان، عاشت فلسطين حرة أبية، وبأمر الله ، وفى يوم قريب سيتحقق الحلم، وتعود القدس لأحضان العرب .. تحيا فلسطين".

ياسر جلال 

أعمال ياسر جلال  

من ناحية أخري، ويقوم حاليا ياسر جلال، بتصوير مسلسل ألف ليلة وليلة من إنتاج ميديا هب و أروما وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيرى .

 

وآخر أعمال ياسر جلال مسلسل "علاقة مشروعة" وعرض رمضان الماضى وضم العمل عدد من الفنانين منهم مى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى .

txt

نادر أبو الليف يطلق أحدث أعماله الفنية بعنوان "الدنيا بنك"

txt

فى ذكرى ميلاد دونجوان الشاشة المصرية..ما لا تعرفه عن الراحل أنور وجدى

txt

عمر كمال يوجه رسالة دعم قوية للشعب الفلسطيني

txt

ريدلي سكوت يكشف سبب انتقاده لفيلم Joker| السيناريو وضع خواكين فينيكس في مأزق

txt

فيلم Blue Beetle يتخطى الـ128 مليون دولار بشباك التذاكر منذ طرحه

txt

فيلم The Equalizer 3 يتخطى الـ167 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي

txt

تامر عاشور يستعد لإطلاق حفله الغنائي بالشيخ زايد

txt

ريم سامى تنطلق في مسلسل "حدوتة منسية" بموسم الأوف سيزون

txt

فيلم ع الزيرو.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر مساء أمس

txt

بيت الروبى.. إيرادات الفيلم فى آخر ليلة عرض

مواد متعلقة

نادر أبو الليف يطلق أحدث أعماله الفنية بعنوان "الدنيا بنك"

فى ذكرى ميلاد دونجوان الشاشة المصرية..ما لا تعرفه عن الراحل أنور وجدى

عمر كمال يوجه رسالة دعم قوية للشعب الفلسطيني

ريدلي سكوت يكشف سبب انتقاده لفيلم Joker| السيناريو وضع خواكين فينيكس في مأزق

فيلم Blue Beetle يتخطى الـ128 مليون دولار بشباك التذاكر منذ طرحه

فيلم The Equalizer 3 يتخطى الـ167 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي

تامر عاشور يستعد لإطلاق حفله الغنائي بالشيخ زايد

ريم سامى تنطلق في مسلسل "حدوتة منسية" بموسم الأوف سيزون
الجريدة الورقية