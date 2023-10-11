ياسر جلال يدعم الشعب الفلسطيني:"يوما قريب سيتحقق الحلم وتعود القدس لأحضان العرب"

تضامن الفنان ياسر جلال مع الشعب الفلسطيني، كما عبرعن إستيائه لما يحدث من العنف الذي وقع على الأراضي الفلسطينية من قبل الإحتلال الإسرائيلي، وقام بالتعليق علي هذه الأحداث بكلمات مؤثرة، مشيراً عاشت فلسطين حرة أبية.

ياسر جلال

ياسر جلال يدعم الشعب الفلسطيني

نشر ياسر جلال، في بيان صحفي اليوم : "قلوبنا مع غزة ومع شعب فلسطين المناضل العظيم ، وندعو الله سبحانه وتعالى، أن يرحم الشهداء، ويلهم ذويهم ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان، عاشت فلسطين حرة أبية، وبأمر الله ، وفى يوم قريب سيتحقق الحلم، وتعود القدس لأحضان العرب .. تحيا فلسطين".

ياسر جلال

أعمال ياسر جلال

من ناحية أخري، ويقوم حاليا ياسر جلال، بتصوير مسلسل ألف ليلة وليلة من إنتاج ميديا هب و أروما وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيرى .

وآخر أعمال ياسر جلال مسلسل "علاقة مشروعة" وعرض رمضان الماضى وضم العمل عدد من الفنانين منهم مى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى .