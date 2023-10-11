عمر كمال يوجه رسالة دعم قوية للشعب الفلسطيني

تضامن الفنان عمر كمال مع الشعب والقضية الفلسطينية في ظل الأجواء التي تعاصرها فلسطين من أحداث دموية عنيفة وأرتفاع الحالات المأساوية التي نشاهدها بسبب هجوم الأحتلال الإسرائيلي منذ عملية طوفان القدس حتى الآن.

عمر كمال

عمر كمال يعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني

وجه عمر كمال، رسالة قوية خلال نشره صورة باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "هذا الحساب يدعم دولة فلسطين، ولا يعترف بالكيان الصهيوني".

عمر كمال

ما زالت الأحداث داخل فلسطين تجذب اهتمامات مشاهير ونجوم الفن لليوم الرابع على التوالي، ليعبر كل منهم عن تضامنه مع فلسطين بطريقته.

من ناحية أخرى، يذكر أن عمر كمال أثار موجة من الانتقادات في أغسطس الماضي، بعد قيامه برفقة مؤدي المهرجانات حمو بيكا بتغيير كلمات أغنية "إنت معلمة" إلى "إنت معفنة"، ونشر فيديو بالكلمات الجديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره الكثيرون إهانة للمرأة.

عمر كمال

وعقب ذلك، قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل إيقاف عمر كمال وحمو بيكا عن العمل لمدة أسبوع، وتغريم كل منهما مبلغ 50 ألف جنيه.

يُشار إلى أن عمر كمال اعتذر على الهواء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، وقال: "أتعهد إني في الفترة القادمة، وخاصة بعد الحفل الذي أحييته في كندا وحفلي في مهرجان العلمين يوم الخميس، بإن سلوكي هيتغير كتير".

وأضاف "هي مكانتش أغنية كان مقطع هزار، وأنا أعتذر عن هذا التصرف".