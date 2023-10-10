ريم سامى تنطلق في مسلسل "حدوتة منسية" بموسم الأوف سيزون

تتعاون الفنانة ريم سامى في بطولة مسلسل "حدوتة منسية" برفقة الفنانة سوسن بدر، المقرر عرضه في موسم الاوف سيزون، من إخراج محمد محيى الدين، وتأليف محمود حمدان، حيث تقدم دوراً محورياً في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في 30 حلقة .

ريم سامى

أبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل حدوتة منسية بطولة كلا من سوسن بدر ، أحمد فهيم ، عبير صبري ، محمود حجازي ، هشام إسماعيل ، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح ، محمد علي رزق ، أحمد صيام ، أمير صلاح الدين ، دعاء حكم ، هلا السعيد ، محمد لطفي شاهين ، رجوي حامد ، عبير منير ، حسن عبدالله ، مصطفي منصور ، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين .

كما تعاقدت ريم سامى على المشا ركة كضيفة شرف في مسلسل "الذنب" بطولة الفنان هانى سلامة ودرة، والمكون من 10 حلقات من إخراج رضا عبد الرازق، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

ريم سامى

يشارإلى أن ريم سامى عرض لها مؤخراً مسلسل "ماما غنيمة" وهو مسلسل كويتي بطولة أسمهان توفيق وليالي دهراب والسعودية في فؤاد، وظهرت من خلاله بشخصية ممرضة ووالدتها أسمهان توفيق، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، مكون من 8 حلقات ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات