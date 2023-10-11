نادر أبو الليف يطلق أحدث أعماله الفنية بعنوان "الدنيا بنك"

صرح الفنان نادر أبو الليف حول أعماله الفنية، بأنه سوف يطلق أغنية جديدة تحمل عنوان "الدنيا بنك" تشمل طابع الدراما وبها العديد من المفاجئات اللطيفة.

نادر أبو الليف

أعمال ناد ر أبو الليف

أشار نادر أبو الليف في حديثه، بأن الأغنية من كلمات محمود شوقي وألحان رنا طارق وتوزيع أسامة عبد الهادي، ومن المقرر طرحها خلال أسبوعين، وتتناول أن عمل البني آدم في الدنيا مكتوب له في الآخرة والكل سوف يتحاسب بعمله.

أطلق مؤخرًا الفنان أبو الليف وهبة مختار أغنية جديدة بعنوان "الراجل الحنين رزق" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات السيد على والحان وتوزيع رامى المصرى وطبلة أحمد عيادى وجيتار مصطفى أصلان وتم التسجيل فى استوديو طرب ومكس وماستر هانى محروس.

نادر أبو الليف

وعرض مؤخرًا الفنان نادر أبو الليف مسرحية "عنبر 7" على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ويشارك فى بطولة العرض الفنان القدير صبرى عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، وتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.