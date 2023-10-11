تامر عاشور يستعد لإطلاق حفله الغنائي بالشيخ زايد

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفلا غنائيا بالشيخ زايد يوم 10 نوفمبر القادم و يقدم فيها مجموعة مميزة من اغانية التي اشتهر بها أبرزها، منها تيجي نتراهن وده حكاية ياللي خت قلبي وقولولو سماح وانت اخترت وهتوحشنا وكلموها عني وكل يوم والرك على النية وأنا هاجي على نفسي وباي باي.

تامر عاشور

تامر عاشور عن مهرجان العلمين: مهم جدا والتنظيم رائع واختيار الفنانين مميز

تامر عاشور

من ناحية أخرى، قال الفنان تامر عاشور مؤخراً: مهرجان العلمين مهم جدا والتنظيم رائع واختيار الفنانين مميز في ظل وجود عدد كبير من السائحين العرب والأجانب، لافتًا إلى أن المهرجان له دور كبير في الترويج السياحي، بسبب تنظيمه المبهر وتوفير الراحة للفنانين وأعضاء الفرق المصاحبة لهم.



تابع تامر عاشور: "السياحة في الساحل هذا العام أكبر كثيرا من العام الماضي بسبب المهرجان، ومهرجان العلمين تضمن عددا كبيرا من الفعاليات مثل الفعاليات الرياضية في مناطق مختلفة والتحضيرات الخاصة بالمهرجان غير مسبوقة".



وكان قد أحيا النجم تامر عاشور حفلا غنائيا، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، ورفع شعار كامل العدد وقدم من خلاله جرعة أغان درامية