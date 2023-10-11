فيلم The Equalizer 3 يتخطى الـ167 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي

حققت إيرادات فيلم The Equalizer 3 إلى 167 مليونًا و3 آلاف دولار منذ طرحه يوم 1 سبتمبر الماضى بدور العرض المختلفة حول العالم، العمل من إنتاج شركة Columbia Pictures.

فيلم The Equalizer 3

إيرادات فيلم The Equalizer 3

وانقسمت الإيرادات بين 88 مليونا و803 آلاف دولار في دور العرض الأمريكية، و78 مليونًا و200 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

أحداث فيلم The Equalizer 3

يدور فيلم The Equalizer 3 منذ أن تخلى عن حياته كقاتل حكومي، ناضل روبرت ماكول (دينزل واشنطن) من أجل التوفيق بين الأشياء المروعة التي ارتكبها في الماضي، ويجد عزاء غريبًا في خدمة العدالة نيابة عن المضطهدين، حيث يجد نفسه بشكل مفاجئ في منزله في جنوب إيطاليا، ويكتشف أن أصدقاءه الجدد تحت سيطرة زعماء الجريمة المحليين، وبينما تتحول الأحداث إلى أحداث مميتة، يعرف ماكول ما يجب عليه فعله، وهو أن يصبح حاميًا لأصدقائه من خلال مواجهة المافيا.

أبطال فيلم The Equalizer 3

الفيلم الجديد من بطولة كل من دينزل واشنطن، داكوتا فانينج، أوجينيو ماستراندريا، ديفيد دينمان، جايا سكوديلارو، ريمو جيروني، أندريا سكاردزيو، أندريا دوديرو، دانييلي بيروني.