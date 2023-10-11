ريدلي سكوت يكشف سبب انتقاده لفيلم Joker| السيناريو وضع خواكين فينيكس في مأزق

أعرب المخرج العالمى ريدلي سكوت عن رأيه في فيلم Joker بسبب "الطريقة التي تتبلور من خلاله بالعنف"، حيث أنه تعاون مع الفنان العالمى خواكين فينيكس، الذي قام بالشخصية الأساسية في الفيلم شركة dc الذى اطلق في خلال عام 2019، وفي فيلمه الجديد Napoleon، وكان من أبرز مصادر إلهامه لاختيار الفائز بجائزة الأوسكار بعد إقتناعه بأدائه في Joker.

المخرج العالمى ريدلي سكوت

ريدلي سكوت: لم تعجبني الطريقة التي احتفل بها بالعنف

كشف ريدلي سكوت خلال تصريحات له بأنه على الرغم من إعجابه بالأداء، إلا أنه لم يكن من أكبر المعجبين بالفيلم ككل، حيث صرح سكوت لموقع Deadline قائلا:" لقد أذهلني أداء فينيكس في فيلم Joker ، لكن لم تعجبني الطريقة التي احتفل بها بالعنف، لكن خواكين كان رائعًا".

المخرج العالمى ريدلي سكوت

ريدلي سكوت: اعتقدت أنه سيكون رصيدًا رائعًا لـ Napoleon

تابع ريدلي سكوت قائلا:" اعتقدت أنه سيكون رصيدًا رائعًا لـ Napoleon، ليس فقط من الناحية الإبداعية، ولكن أيضًا بالمعنى التجاري، حيث لم يكن هناك سوى ممثلين اثنين كانا يدوران في ذهني لهذا الدور، ولا لن أذكر الآخر."

فيلم Joker

من ناحية أخري، نال الفيلم الجديد للمخرج العالمى ريدلي سكوت، Napoleon على تنصيف R، وذلك نتيجة عن المشاهد +18، والمشاهد الدموية بسبب الحروب التي يحتوى عليها العمل.

تصنيف R هو مصطلح أمريكي، يعبر عن أي شخص يقل عمره عن 17 عامًا يجب أن يكون برفقة أحد الوالدين أو وصي بالغ إذا رغب في مشاهدة الفيلم في دور السينما.

فئة R، تكون من بداية 15 عاما، ما يعني أنه لا يُسمح لأي شخص يقل عمره عن 15 عامًا بمشاهدة الفيلم في دور العرض، حتى لو كان برفقة شخص بالغ، داخل المملكة المتحدة.