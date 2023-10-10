حادث سير يُسطر نهاية مآساوية لقصة سيدة مكلومة

فارقت سيدة في مُقتبل عُمرها الدُنيا في حادث سير مروع أنهى قصتها المريرة، ولم يكن ذلك سوى الفصل الأخير في روايتها الحزينة.

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تبين لمُتصفح أوراق القصة أن عيني الراحلة التي أسدلت ستائرهما للأبد لم يكن الدمع قد جف فيهما بعد حزناً على ابنتها ووالدتها اللتين فارقتا الحياة قبل شهرين فقط من لحظة الاحتضار، ليُدون حادث السير النهاية الأكثر مآساوية لقصة السيدة المكلومة.

وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن الشابة ستيفاني كروتو فقدت حياتها يوم الجمعة الماضي في حادث سير، ولم يكن أحد يُرافقها في السيارة وقت حدوث الحادثة.

المُحزن في القصة أن الشابة الراحلة لم تكن قد تعافت بعد من صدمة فقدان والدتها وابنتها الصغيرة في حادث إطلاق نار.

الفصل الحزين في القصة

ففي أغسطس الماضي وتحديداً يوم 14 منه، أقدم أحد جيران العائلة المنكوبة ويُدعى فيكتور نيفيس- 34 سنة بفتح النار على والدة الضحية وتُدعى كين فيربانكس – 52 سنة، ووجه أعيرته تجاه أبناء الضحية فأصاب الطفلة أوبريانا – 10 سنوات بجراحٍ بالغة.

وأشارت تقارير محلية إلى أن الجاني بعد أن أتم جريمته صوب السلاح الناري تجاه نفسه فمات مُنتحراً، وتم نقل الطفلة المُصابة للمستشفى قبل أن تُفارق الحياة بعد أيام قليلة تأثراً بإصاباتها.

الطفلة الضحية

ألم مُتواصل

وظلت الشابة الحزينة على فراق الأم والإبنة طول الفترة بين رحيلهما ووفاتها تُعبر عن مشاعر الفقدان عبر منشورات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت آخر تلك الرسائل الحزينة قد تم نشرها قبل ساعات قليلة جداً من حادث السير الذي أودى بحياتها، وظهرت في الصورة بجانب ابنتها – 12 سنة وابنها – 5 سنوات بجوار قبر الطفلة الراحلة، وبدا الألم واضحاً عليهم جميعاً.

المنشور الأخير في حياة ستيفاني كروتو

وقال مُحبوها في برقية العزاء :"سيكون هُناك جيشاً من الملائكة بانتظارها، لا توجد أي كلمة قادرة على وصف الألم والصدمة التي تشعر بها عائلة الفقيدة".

وتفتح تلك الوقائع الباب أمام مُناقشة سُبل الحد من سهولة وصول الأسلحة لمن لا يحق لهم حمله، وهو الأمر الذي يتسبب في كثير من الجرائم ذات الصلة باستخدام السلاح الناري في أمريكا بمُختلف ولاياتها ومُدنها.