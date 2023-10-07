السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج الهيروين في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه.

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صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المُستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ أحمد عادل جبر وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.

أسندت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ بقصد الاتجار.

بداية الواقعة بورود معلومات لقسم مدينة نصر ثانٍ، بقيام المتهم بترويج المواد المخدرة، وبتكثيف التحريات تم التأكد من الواقعة، فتم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وهتف محمول ومبلغ مالي.