اليوم.. استئناف مُحاكمة مُتهمي "خلية العجوزة"

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمُجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، مُحاكمة 43 متهمًا لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة"، وستُخصص الجلسة للمرافعة.

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عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصـام أبـوالعـلا وغريب عزت ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل.

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.