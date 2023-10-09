خفة اليد تُسقط سارقة حفلات الزفاف في الفخ

ظنت بطلة قصتنا أن تطفلها على حفلات الزفاف لسرقة ما خف وزنه وارتفع ثمنه سيمر مرور الكرام، وأن لا عقاب سيطالها ليقتص للمُجتمع منها.

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دفعتها الحاجة لحيلتها البائسة، فوقعت في شر أعمالها، لتعي درس العُمر بأن لا يوجد ما يُبرر الإجرام حتى لو ساقت للمحكمة كل الدوافع الحياتية الصعبة التي حركتها على هذا السبيل.

الجانية ذات تاريخ طويل من وقائع سرقة حفلات الزفاف:

وبحسب تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز الأمريكية فإن الشرطة في ولاية ميسيسيبي ألقت القبض على سيدة في مُنتصف العقد السادس من عُمرها في حفل زفاف لم تُدع له.

وأشار التقرير إلى أن المُتهمة لها سجل من وقائع القبض بسبب تطفلها على حفلات الزفاف لسرقة الهدايا ومُتعلقات المدعوين.

ووجهت السلطات المعنية تهمًا بالسرقة والتعدي على مُمتلكات الغير فضلًا عن تكدير السلم.

وقالت الشرطة الأمريكية إن المُتهمة وتُدعى لين هينسون – 56 سنة تم القبض عليها في وقائع مُشابهة في ألاباما وتينيسي وميسيسيبي، وذلك بعد أن أقحمت نفسها في حفلات زفاف من أجل سرقة الأموال والبطاقات من حقائب السيدات المدعوات.

وأفاد شهود عيان بأن السارقة السيدة هينسون كانت مُعتادة على سرقة أظرف الهدايا والأموال داخل الحقائق في غرف تبديل الملابس.

وستُقدم المُتهمة للمُحاكمة التي ستبت في أمرها لتحديد مدة العقوبة في حقها للقصاص منها وانتزاع حق المُجتمع.

وستكشف الأيام المُقبلة مزيدًا من التفاصيل عن دوافع المُتهمة، ولماذا اختارت هذا النوع من الإجرام.