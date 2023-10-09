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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

جحيم خلف الأبواب المُغلقة.. إهمال أم يودي بحياة رضيعة

الجانية
الجانية

 سطر الإهمال  كلمة الختام القاسية في حياة طفلة رضيعة لم تُبصر شيئًا بعد من هذه الدُنيا، ليظل ذنبها يُطارد أمها حتى آخر يوم في عُمرها. 

 فشلت الجانية في قصتنا في أن تُحافظ على نعمة الله لها، فتسببت بسوء تقديرها للأمور في نهاية مأساوية لحكاية الرضيعة على هذه الأرض.

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 وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن الشرطة في ولاية بينسلفانيا الأمريكية ألقت القبض على الشابة إيميلي ويفر – 32 سنة بعد العثور على جثمان طفلتها البالغة من العُمر 3 شهور داخل سيارتها.

 مُخدرات مُغيبة للعقل تُزهق روح رضيعة الأشهر الثلاثة!

 وأشار التقرير إلى أن الأم غير الواعية تركت ابنتها وحيدة داخل سيارة موصدة الأبواب في نهارٍ حار وصلت فيها درجات الحرارة لمستويات عالية للغاية.

 ولفتت مصادر محلية إلى أن الواقعة تم كشفها عن طريق زوج والدة الجانية بعد أن عثر على جثمان الرضيعة داخل سيارتها خارج المنزل الذي يقطنون به.

 وفارقت الرضيعة الحياة تأثرًا بـ"الظروف البيئية" المُحيطة وفقًا للوثائق الخاصة بالقضية، وأكد التقرير الطبي المُحرر عن الحالة أن الوفاة نتجت عن الإسفكسيا بسبب انخفاض درجة حرارة الجسد.

 وكانت الرضيعة بعيدة عن يد العون والإنقاذ وقت العثور على الجثمان، حيث كانت الأبواب والنوافذ موصدة، وكانت السيارة في وضع تأثر مُباشر بأشعة الشمس. 

سيارة بدرجة حرارة عالية - أرشيفية

 ووُجهت للأم المُستهترة تهمًا بإنهاء الحياة من الدرجة الثالثة فضلًا عن جريمة إنهاء الحياة من الدرجة الثالثة وتعريض طفل للخطر. 

 وتكشفت الجريمة بعد أن توجه زوج أم الجانية لمنزلها بعد أن علم أن أبنائها لم يذهبوا للمدرسة، وبعد أن وصل وجد الجانية في حالة من غياب الوعي. 

 ولم تكن تعرف أين تركت رضيعتها ذات الأشهر الثلاثة، وكثف زوج الأم بحثه حتى عثر على الجثمان بعد أن فارقت الطفلة الرضيعة الحياة. 

 وأشارت الفحوصات تعاطي الجانية عقار الميثاميفتامين المُخدر عدة مرات في الأيام التي سبقت الجريمة، وأقرت كذلك بإخفائها المُخدرات في المنزل. 

 وستُجيب الأيام المُقبلة عن كافة الأسئلة بشأن القصة والمُحاكمة، وكيف ستقتص منظومة العدالة لروح الضحية الرضيعة، وكيف ستحكم المحكمة على الأم المُستهترة التي أضاعت نعمة كانت في أيديها إلى الأبد.

الجانية

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