عاجل
الصحة العالمية تسلّم السيسي شهادة المستوى الذهبي للقضاء على فيروس "سي" في مصر
الإثنين 09 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تأجيل مُحاكمة مُتهم أصاب طالبًا بعاهة مستديمة باستخدام كلب

محكمة جنايات الأميرية
محكمة جنايات الأميرية

قررت محكمة جنايات الأميرية، اليوم الاثنين، تأجيل مُحاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة، بعدما عقره كلب خلال مشاجرة نشبت بينه وبين المجنى عليه  إلى جلسة 16 أكتوبر القادم.

اقرأ أيضاً: إحالة عصابة تزور العملات المحلية في الأميرية للجنايات


 

txt

رجل يُنهي حياة زوجته ويُوقع اسمه على جسدها..تفاصيل مروعة

txt

حُكم رادع للمرأة السادية.. حولت حياة خادمتها لجحيمٍ لا يُطاق

txt

العدالة تنتصر لضحية الغدر.. كشف هوية مُجرم جولة السيارة الأخيرة

txt

نال الجزاء الذي يستحقه..نهاية درامية لسفاح النساء المُعقد نفسياً

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية، ووقوع شاب مصاب وفى حالة خطرة جراء عقر كلب له في المشاجرة، على الفور أنتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص وعمل التحريات اللازمة، نشوب مشاجرة بين المجنى عليه والمتهم صاحب الكلب، على خلفية دفاع الأخير عن شقيقته بعدما قام المتهم بمضايقة شقيقة الضحية ما دفعه للدفاع عنها.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.

مواد متعلقة

اليوم.. استئناف مُحاكمة مُتهمي "خلية العجوزة"

تأجيل محاكمة 11 متهمًا في "خلية الشروق الثانية"

السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج الهيروين في مدينة نصر

الإيقاع بعاملين بحوزتهما كميات من المُخدرات بكفر الشيخ

إصابة 3 أشخاص في حادث سير بطريق طنطا - المحلة

رجل يُنهي حياة زوجته ويُوقع اسمه على جسدها..تفاصيل مروعة

حُكم رادع للمرأة السادية.. حولت حياة خادمتها لجحيمٍ لا يُطاق

العدالة تنتصر لضحية الغدر.. كشف هوية مُجرم جولة السيارة الأخيرة
الجريدة الورقية