استكمال مُحاكمة مُتهمي "خلية الإسماعيلية".. غدًا

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا الثلاثاء، مُحاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية ولاية الإسماعيلية" وستُخصص الجلسة لسماع شهود الإثبات ولفض الأحراز.

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صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

ووجه للمتهمين العديد من التهم الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، ووجه أيضا حياوة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية.