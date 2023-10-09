الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

عرض فيلم "فوفعة" في السينما التونسية الفترة القادمة

فيلم فوفعة
فيلم فوفعة

صرح المخرج إبراهيم لطيف عن الإعلان الدعائي لفيلمه الجديد "فوفعة" (Alerte à l’ouragan) والمنتظر طرحه قريبا في قاعات السينما التونسية وشهد الإعلان تفاعلا من قبل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

 

فيلم فوفعة 

فيلم فوفعة 

فيلم "فوفعة" هو خامس أفلام إبراهيم لطيف المخرج والمنتج وكاتب السيناريو والتي تراوحت أعماله بين تجارب روائية طويلة وقصيرة، أبرزها فيلم "فيزا" المتوج بالتانيت الذهبي للأفلام الروائية القصيرة في أيام قرطاج السينمائية 2004 والأفلام الروائية الطويلة "7 شارع الحبيب بورقيبة" (Cinecitta)، "هز يا وز" و"بورتو فارينا". 

فيلم فوفعة 


أبطال فيلم فوفعة  

فيلم "فوفعة" عن سيناريو توفيق ثامر، سنية زرق لعيون وابرهيم لطيف ويجسد بطولته كل من فاطمة بن سعيدان، محمد حسين قريع، ريم بن مسعود، أميرة درويش، الشاذلي العرفاوي، ربيعة التليلي، خلود الجليدي، سندة الجبالي، حسام الساحلي، توفيق العايب، عاطف بوزيد وذلك إلى جانب ضيوف شرفه فاطمة ناصر التى تشارك فى انتاجه، بية الزردي ونرمين صفر.

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الجريدة الورقية