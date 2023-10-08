محمود عبدالمغني ينطلق بتصوير فيلم "درويلة"

بدأ الفنان محمود عبدالمغني تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "درويلة".

محمود عبد المغني

فيلم درويلة

فيلم درويلة من تأليف محمد دياسطي، وإخراج معوض إسماعيل ويشارك إلى جانب محمود عبد المغني كل من عمرو عبد الجليل وأيتن عامر، ومحمد علي رزق.

وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والأكشن.

فيلم شمس

وعرض لمحمود عبد المغني مؤخرا فيلم "شمس" من بطولة عمرو عبد الجليل، خالد الصاوي، هدى الأتربي، محمد سليمان، علاء مرسي، وغيرهم، والعمل من تأليف طلال الطريفي، وإخراج معوض إسماعيل.

أحداث فيلم شمس

وتدور أحداث الفيلم حول رجل يدعى خالد، يستيقظ ويجد نفسه في مكان غامض لا يعرف كيف جاء إليه ولا زمن مجيئه، ليكتشف عن طريق أحد الباعة الجائلين أنه ممسوس من الجن، وذلك بسبب زياراته المتكررة لحديقة مسكونة، فيقرر الذهاب إليها عله يجد حلاً لهذا اللغز، وهناك يتذكر أنها مكان لقائه الأول بحبيبته شمس، فيخوض رحلة للبحث عنها وعن نفسه، يواجه خلالها العديد من المخاطر والصعوبات، حتى يصطدم بشيء لم يكن في حسبانه.

يذكر أن محمود عبد المغني شارك في مسلسل "الكتيبة 101" الذي عرض في رمضان 2023، وقدم دور "العقيد هارون".

مسلسل الكتيبة 101 هو من الأعمال الفنية التي تؤرخ لجهود وبطولات ضباط القوات المسلحة المصرية في حربها ضد العناصر الارهابية والتكفيرية التي تسعي دائما لهدم الدولة وخراب مؤسساتها.

محمود عبد المغني

"الكتيبة 101" بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، رشا مهدي، أحمد صلاح حسني كضيف شرف، وفاء عامر، وهو من إخراج محمد سلامة، ومن تأليف إياد صالح.