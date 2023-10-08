أنغام تستعد لإحياء حفلها الغنائي في دبي

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي في دبي بدولة الإمارات، يوم الجمعة 20 أكتوبر الجارى، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

أنغام

حفل أنغام

أحيت أنغام حفلاً غنائيًا ضخمًا أمس في الكويت ضمن فعاليات مهرجان "ليلة عمر"، وسط حضور جماهيري حاشد، وقدمت على مدار 3 ساعات ما يقارب الـ27 أغنية تنقلت فيها بين أعمالها القديمة والجديدة، كما غنت باللهجة المصرية والخليجية.

ورافق أنغام بالحفل، فرقتها الموسيقية تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، وقدمت أغنيات من بينها: بحبك وحشتيني وحالة خاصة ولا تهجى وهو نفس الشوق ولوحة باهتة وأساميك الكتيرة وأبطي علي ومتيم في الهوا قلبي ونجوم الليل وعشان أراضيك، وغيرها.

كما شهد الحفل صعود ابنها عبد الرحمن على المسرح، حيث مازحت أنغام الجمهور، وأشارت إلى أن ابنها سوف يحصل على الجنسية الكويتية بعد شهرين عندما يتم 18 عاما، وقالت للجمهور: "اليوم اصطحبت معي قطعة من قلبي ومن قلبكم ابنكم عبد الرحمن ".

أنغام

ومن المقرر أن تحيي أنغام الليلة حفلا ثانيا في الكويت، بناء على رغبة الجماهير، وتقدم خلاله باقة مميزة ومتنوعة لجمهورها هناك، معبرة عن سعادتها بإحياء حفلين متتاليين في الكويت.