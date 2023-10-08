فيلم The Exorcist: Believer بعد مرور 50 عامًا يستكمل أحداث الجزء الأول

حقق فيلم الرعب The Exorcist: Believer إيرادات بلغت 11 مليون دولار في أول أيام عرضه ومن المتوقع أن يحقق 28 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع.

فيلم The Exorcist: Believer

فيلم The Exorcist: Believer

فيلم The Exorcist: Believer استكمالا لأحداث فيلم Exorcist الذي صدر عام 1973 ويأتي عرضه بعد 50 عاما من عرض Exorcist.

فيلم The Exorcist: Believer

أحداث فيلم The Exorcist: Believer

تدور أحداث الفيلم حول فتاتين يعانيان من تحكم أهلهما في حياتهما فيقررا التمرد والهروب إلى الغابة للاستكئاف ومحاولة التواصل مع عام الأرواح ويختفيان دون معرفة مكانهما ثم يعودان بعد 3 أيام دون أن يتذكرا ما حدث ومن بعدها تفاجأ عائلة الفتاتين بحدوث ظواهر غير طبيعية لهما بالتزامن فيلجأ والد إحداهما للبحث عن طارد الأرواح الشريرة الذي استعانت به "كريس ماكنيل"لحل نفس الأزمة التي واجهتها مع ابنتها قبل 50 عاما.

فيلم The Exorcist: Believer

حيث دارات أحداث The Exorcist عن أم تمتلك الكثير من الأموال ولديها إمكانية الوصول إلى أفضل الأطباء في واشنطن وجميعهم توصلوا إلى استنتاج أن البلاء الذي تعاني منه ابنتها يتطلب كاهنا لمحاربته.

فيلم The Exorcist: Believer

هذا الفيلم مبني على قصة حقيقية نشرتها الصحف الأمريكية عام 1949 حول صبي يبلغ من العمر 14 عاما يدعى "رولاند دو" أو"روبي" طلب لوحة الويجا " لوحة مسطحة يطبع عليها مجموعة من الحروف والأرقام وبعض الرموز الأخرى بغرض استخدامها في جلسة لاستحضار الأرواح" في عيد ميلاده حتى أهدته عمته واحدة ومن بعدها بدأ الصبي يشعر بأشياء مخيفة وغير طبيعية تحدث له ولأنحاء المنزل من أصوات غريبة وتشققات في الجدران وتموت عمته وتحاول عائلة "روبي" الاتصال بها ونتيجة لذلك تحدث خدوش في أنحاء جسد الصبي واستعانت العائلة بأطباء نفسيين ولكن دون جدوى حتى تتلقى العائلة مساعدة من كاهن ينجح في طرد الأرواح الشريرة من منزل "روبي".

فيلم The Exorcist: Believer

أبطال فيلم The Exorcist: Believer

الفيلم من بطولة آن دود، وليزلي أودوم جونيور، وجينيفر نيتلز، ونوربرت ليو بوتز، وليديا جيويت، وأوليفيا ماركوم، وإلين بورستين وليندا بلير اللذان يعيدان أدوارهما في الفيلم الأصلي.