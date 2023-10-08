آنيا تايلور جوي بطلة مسلسل The Queen's Gambit تستمتع بشهر العسل فى مصر

تداولت مجموعة من الصور للممثلة آنيا تايلور جوي، بطلة مسلسل نتفليكس الشهير The Queen's Gambit وزوجها، أثناء قضاء شهر العسل الخاص بهما في مصر.

آنيا تايلور جوي وزوجها

آنيا تايلور جوي

آنيا تايلور جوي التي حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، وحقق مسلسلها The Queen's Gambit مشاهدات عالية وترشح للعديد من الجوائز فيما سبق، احتفلت منذ أيام بزفافها بشكل سري في إيطاليا.

وتزوجت آنيا تايلور جوي التي تبلغ من العمر 27 عاما، من مالكوم ماكراي، وهو موسيقى يقدم العديد من الأنواع الغنائية برفقة فرقته الخاصة، وحاول الثنائي الحفاظ على خصوصية علاقتهما منذ حوالي ثلاث سنوات.

وظهرت آنيا تايلور جوي برفقة زوجها، وهي تستمتع بشهر العسل في مصر، والتقطت صورا لهما أثناء زيارة إحدى المناطق الأثرية، وحاولت التخفي حتى لا يفسد أحد عطلتها الخاصة.

آنيا تايلور جوي وزوجها

مسلسل The Queen's Gambit

وحظى مسلسل The Queen's Gambit وبطلته بشهرة واسعة عقب عرضه نهاية 2020، وترشح ونال العديد من جوائز الإيمي، وغيرها من التكريمات العالمية.

ويركز الفيلم على قصة صعود لاعبة الشطرنج بيث هارمون التي نشأت في دار أيتام وتمكنت من هزيمة أعتى لاعبي الشطرنج في العالم في الستينات في ذروة الحرب الباردة.