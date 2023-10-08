روبي تعلق على عملية "طوفان الأقصى": هدية عيد ميلادي وصلت

أعربت الفنانة روبي، عن سعادتها على عملية طوفان الأقصى ودعمت الشعب الفلسطيني، ضد الاحتلال الإسرائيلي.

روبي

روبي تعلق على عملية "طوفان الأقصى"

وشاركت روبي، منشورا عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، علقت قائلة: "هدية عيد ميلادي كده وصلت.. اللهم كن عونا لأهلنا في فلسطين وللمسلمين في شتى بقاع الأرض.. اللهم نصرًا عزيزًا".

روبي

في سياق آخر، حققت روبي نجاحا كبيرا، بأغنيتها الأخيرة "يا ليالي" بالتعاون مع الفنان أحمد سعد.

روبي وأحمد سعد

الأغنية من كلمات فلبينو ولحن أحمد طارق يحيى ومن توزيع هاني محروس وتم طرحها على طريقة الفيديو كليب من إخراج أحمد عبد الواحد.

روبي

من ناحية أخري، تشارك روبي في مسلسل "شغل فنادق" بطولة النجم عمرو يوسف والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، وقصة وإخراج محمد سامى، وسيناريو وحوار محمد سامى ومهاب طارق، وإنتاج ميديا هب.

روبي

ويعمل المخرج محمد سامى حالياً على التحضيرات والاستعدادت للعمل حيث سيعلن على باقى فريق الممثلين تباعاً بحسب التعاقدات.