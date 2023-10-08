قبل العرض.. شاهد بوسترات أبطال حكاية "ما تيجي نشوف"

أطلق القائمون على مسلسل "55 مشكلة حب" البوسترات الدعائية المنفردة لأبطال حكاية "ما تيجى نشوف" الذى يتواصل تصوير مشاهدها الأخيرة تمهيداً لعرضها اليوم الأحد على قناة ON الساعة 8 مساء، حيث تصدر كل بطل من أبطال الحكاية بوستراً بمفرده، وذلك بعد طرح بوسترين رسميين يجتمع فيه جميع الأبطال.

مسلسل ما تيجى نشوف

مسلسل ما تيجى نشوف

أبطال "ما تيجى نشوف"

"ما تيجى نشوف" هي ثانى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" للمؤلف عمرو محمود ياسين، ومكونة من 10 حلقات وبطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى.

مسلسل ما تيجى نشوف

مسلسل ما تيجى نشوف

وانتهت قناة ON من عرض حلقات حكاية "الفريدو" أولى حكايات المسلسل من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفناني، . وشارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار.

مسلسل ما تيجى نشوف

مسلسل ما تيجى نشوف

مسلسل ما تيجى نشوف

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON و ON دراما.



مسلسل ما تيجى نشوف

مسلسل ما تيجى نشوف

مسلسل ما تيجى نشوف