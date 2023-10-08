برونو مارس يلغي حفله بفلسطين ويغادر تل أبيب| ما السبب

غادر المغنى الأمريكي برونو مارس تل أبيب، وذلك بعد أن استيقظت دولة الاحتلال الإسرائيلي على وابل من صواريخ المقاومة الفلسطينية، نتيجة للقمع والقتل المستمر في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني، والاقتحام المتكرر لباحات المسجد الأقصى المبارك.

برونو مارس

يحيي برونو مارس حفلا في قطر

قرر برونو مارس أن يغادر البلاد في إتجاه إلى دولة قطر، ووفقا لأحدى المواقع العالمى غادر مع فرقته عبر مطار بن جوريون، دون أن يتمكن من إحياء حفلته التي كانت من المقرر إقامتها أمس السبت، ومن المقرر أن يحيي مارس حفلا في قطر، مساء اليوم.

برونو مارس

وولم يكن الحفل الملغى لـ مارس هو الول حيث أحي يوم الأربعاء الماضى حفلا، والذى شهد إقبالا كبيرا، حيث أكدت شبكة "CNN"، إن الحفل الأول لـ مارس حضره أكثر 60 ألف شخص.

وكانت قد أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بارتفاع محصلة القتلى الإسرائيليين جراء عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنها صباح أمس الجناح العسكري لحركة "حماس"، إلى ما يزيد عن 300 قتيل.

برونو مارس

ونقلت القناة عن وزارة الصحة الإسرائيلية قولها، في بيان صحفي، إن هناك أكثر من 1864 مُصابًا، بينهم 19 في حالة حرجة، و326 في حالة خطيرة، و359 في حالة متوسطة، وذلك نتيجة القصف وتسلل عناصر "حماس" وفصائل المقاومة إلى المدن الجنوبية في إسرائيل والمستوطنات القريبة من قطاع غزة.