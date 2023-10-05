"الري" تصدر بيانًا بشأن نجاح السد الركامي بمطروح في استيعاب ١٧٥ ألف متر مكعب من المياه

أصدرت وزارة الرى بيانًا حول تعرض مدينة مرسى مطروح مساء أمس الأربعاء لموجة من الأمطار التى تراوحت قوتها من متوسطة إلى غزيرة ونتج عنها بعض السيول الخفيفة والمتوسطة بوادي إسماعيل ووادى الرمل ووادى التواويع بنطاق المدينة، وقد أثرت الأمطار الغزيرة في عدد من المنازل والطرق بالمنطقة.

نجحت أعمال الحماية بالسد الركامى الذى قامت الوزارة بإنشاءه مؤخرا بوادي إسماعيل في أول اختبار له - والمنفذ لحماية منطقة الكيلو ٤ بالمدينة بتكلفة ١١ مليون جنيه - في حجز كميات المياه الواردة إليه من الوادي بإجمالي كمية مخزنة بلغت حوالي ١٧٥ ألف متر مكعب من إجمالي سعة تخزينية للسد تبلغ ٢٥٠ ألف متر مكعب .

كما قامت ( خزانات - آبار نشو ) بتخزين كميات كبيرة من المياه. كما أنه مدرج أيضا ضمن خطة الوزارة إنشاء سد آخر علي وادي التواويع - والذي يؤثر أيضا في نفس منطقة الكيلو ٤ - وذلك لزيادة قدرة منشآت الحماية للتعامل مع أية عواصف مطرية مستقبلية.