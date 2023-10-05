مطروح الآن.. سيول وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق وقرارات عاجلة "فيديو"

سيول مطروح الآن… شهدت مدينة مرسى مطروح وبعض الأجزاء من الساحل الشمالي الغربي، اليوم الخميس، طقس غير مستقر وهطول أمطار غزيرة، حيث تحولت إلى سيول في بعض المناطق.

سيول مطروح

شهدت المدينة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ ليلة أمس الأربعاء، حيث تكاثرت السحب الكثيفة خاصة على السواحل الشمالية الغربية وصاحبها هطول الأمطار الغزيرة.

على الفور دفعت رئاسة مجلس المدينة بالمعدات والسيارات المجهزة للمناطق المتضررة من السيول، منها منطقة الكيلو 4 على طريق مطروح- الإسكندرية الساحلي؛ لرفع كفاءة السدود المقامة هناك، وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي تويويع؛ للحد من خطورة المياه المتجمعة خلفه وانحدارها نحو منازل المواطنين.

وأعلنت المحافظة عبر صفحتها الرسمية قائلة نظرا لتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة أدت إلى سيول من الأودية إلى بعض المناطق ومنها منطقة وادى الرمل والخروبة والكيلو ٤، وتشهد حاليا مرور السيل، لابد من تعاون المواطنين وعدم التواجد في ممر السيل أو وضع موانع تحول من مساره واتخاذ الحيطة والحذر.

كما تقوم أجهزة المحافظة حاليا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من مجلس المدينة والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإزالة وتحويل المياه لمسارها حفاظا على الأرواح والممتلكات، ونسأل الله السلامة للجميع، والإبلاغ عن أى طوارئ ٠٤٦٤٩٣٣١٥٨ غرفة عمليات المحافظة.

وأكد رئيس مجلس مدينة ومركز مرسى مطروح عمرو عبدالمجيد، أن محافظ مطروح خالد شعيب، قد وجه بضرورة التحرك نحو المناطق المتضررة، والتنسيق مع الحماية المدنية والهلال الأحمر المصري والجهات المعنية، لسرعة التعامل مع الموقف بالمناطق المتضررة بنطاق المدينة من خلال فرق الطوارئ ومعدات وسيارات المجلس.

وأضاف رئيس المدينة أعمال فرق الطوارئ لرفع تجمعات مياه الأمطار بالمناطق المتضررة من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسئولة تحت إشراف نواب رئيس المدينة، موجهًا المسافرين على طريقي السلوم، والدولي الساحلي الإسكندرية- مطروح، بتوخي الحذر أثناء القيادة خاصة الطريق الغربي، لوجود سيول بمنطقة وادي الرمل وطريق القصر.

فيما ناشدت الوحدة المحلية لقرية القصر، سكان المناطق المتضررة من السيول، بتوخي الحذر من زيادة الأمطار خلال الساعات القادمة، مع متابعة الموقف أولا بأول للتعامل الفوري.

ووجه رئيس المدينة، لإدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القري، برفع درجة الاستعداد لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغربا، حال استمرار الطقس غير المستقر طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلن رئيس المدينة تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس التي تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266، والتنويه عبر صفحة مجلس المدينة الرسمية على صفحات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا للتنبيه إلى ما يستجد.