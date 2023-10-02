حالات يمنع فيها صرف معاش تكافل وكرامة

موانع صرف تكافل وكرامة.. يسعى عدد كبير من المواطنين للحصول على معاش تكافل وكرامة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم مبلغ شهري كمساعدة للأسر المحتاجة والمسنين وذوي الهمم، لتحسين معيشتهم ووضعت الوزارة شروطًا مختلفة للحصول على هذا الدعم كي تضمن الوزارة وصول المعاش لمستحقيه.

وقد وضعت وزارة التضامن عددًا من الموانع التي يمكن أن تتسبب في رفض الحصول على دعم تكافل وكرامة أو وقفه، وجاء أبرزها وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن على النحو التالي:

موانع صرف دعم تكافل وكرامة

ملكية أو إيجار أرض زراعية "نصف فدان فأكثر".

ملكية رؤوس مواشي للتجارة "3 أو أكثر".

ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

ملكية محل تجاري أو أكثر.

امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة.

الحصول على معاش سواء كان من قطاع خاص أو عام أو حكومي أو جيش أو شرطة.

العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي سواء كان باشتراك تأميني أو بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من 4 أفراد.

السفر خارج البلاد بغرض العمل قبل أو بعد القبول بالبرنامج.

الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة.

مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.

امتلاك معدات ثقيلة مثل لودرأو ماكينة طحين.

تلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.

عدم الاستدلال على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية فيتم التجميد لحين التحقق.

مرور 3 أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن ووقتها يتم التجميد لحين التحقق.