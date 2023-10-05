أمطار وسيول تقتحم المنازل.. ماذا حدث في مرسى مطروح؟

سيطرت حالة من الرعب على أهالي محافظة مرسى مطروح، جراء تعرضها لأمطار غزيرة فجر اليوم الخميس، وتحولت تلك الأمطار إلى سيول اجتاحت بعض الطرق الداخلية والخارجية للمدينة وانجرفت تلك السيول حتى وصلت إلى المنازل.

أكثر المناطق المتضررة من سيول مطروح

فيما شهدت المدينة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ ليلة أمس الأربعاء، وتكاثرت السحب الكثيفة خاصة على السواحل الشمالية الغربية وصاحبها هطول الأمطار الغزيرة، وهو ما تسبب في أمطار غزيرة تحولت إلى سيول وتسببت في قطع بعض الطرق الداخلية مثل طريق الخروبة ومنطقة الكيلو 4 وطريق القصر ووادي الرمل غربي مرسى مطروح.

وتسببت السيول في أن الأهالي أصبحوا عالقين داخل منازلهم، وذلك بعد غرق الشوارع، وتحديدا منطقة وادي ماجد، ومنطقة القصر وحي الزيتون ومنطقة الكيلو 4 بالطريق الدائري.

سيول مرسى مطروح

وتصدرت مرسى مطروح تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول أهالي محافظة مرسى مطروح، فيديوهات وصور على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، توضح تدفق المياه والسيول على المنازل والشوارع، والتي غمرت السيارات والمنازل التي هرب سكانها لأماكن مرتفعة، فيما أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة حالة الشوارع بعد حدوث السيول الشديدة، وطالب الأهالي بتوخي الحيطة والحذر.

من جهتها دفعت رئاسة مجلس المدينة بسيارات شفط مياه الأمطار والمعدات والآلات المجهزة لسرعة إنقاذ أصحاب المنازل المحاصرين بمياه الأمطار والمناطق المتضررة بالسيول، وذلك لرفع كفاءة السدود المقامة هناك، وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي تويويع؛ للحد من خطورة المياه المتجمعة خلفه وانحدارها نحو منازل المواطنين.

تحذير هيئة الأرصاد الجوية

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشرت صورًا للأقمار الصناعية تشير إلى تراكم السحب الرعدية الممطرة على مطروح، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة مرسى مطروح قد أعلنت عن رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن.