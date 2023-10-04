تخرج الدفة الـ11 فى كلية التمريض بجامعة جنوب الوادي

حضر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، حفل تخرج الدفعة 11 بكلية التمريض.

وعبر رئيس الجامعة، عن سعادته بتخرج دفعة جديدة من كلية التمريض تضم كوادر متميزة وشدد على اهمية اطقم التمريض في اداء خدمات طبية عالية الجودة .

وحث رئيس الجامعة، الخريجين على التمسك بقيم الامانة والتراحم في عملهم ووجه الشكر للدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لدوره المتميز في الاشراف على القطاع التعليمي بالجامعة .

وحيا جهود عميد كلية التمريض ووكيل الكلية واعضاء هيئة التدريس والعاملين على دورهم في اعداد الطلاب ووجه شكر خاص لأولياء الامور لدعمهم المادي والمعنوي لأبنائهم الطلاب و اعدادهم تربويا وانسانيا حيث تعد الاسرة من اهم مصادر الدعم المعرفي للأبناء .

ووجه الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة للخريجين مؤكدا انهم اضافة كبيرة للقطاع الطبي في الاقليم واكد ضرورة التحلي بالصبر و العمل على تطوير الذات وتنمية المهارات و الخبرات و التعلم المستمر

ورحب الدكتور جمال عبد الحميد عميد الكلية بالدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مشيدا بجهودهما في دعم العملية التعليمة و الانشطة الطلابية في مختلف كليات الجامعة وهنأ خريجي الكلية متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية.

وضمن فعاليات الاحتفالية قدم الدكتور جمال عبد الحميد عميد الكلية درع التكريم للدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة ، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وردد الخريجون قسم المهنة مع الدكتور اسماء رمضان نقيب التمريض بقنا وتسلم الخريجون دروع وشهادات التكريم