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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سيول مطروح.. الري: أعمال الحماية التى نفذتها الوزارة ساهمت فى حماية المدينة

مرسى مطروح
مرسى مطروح

تعرضت مدينة مرسي مطروح مساء أمس الاربعاء ٢٠٢٣/١٠/٤ لموجة من الأمطار التي تراوحت قوتها من متوسطة إلي غزيرة ونتج عنها بعض السيول الخفيفة والمتوسطة بوادي اسماعيل و وادى الرمل و وادى التواويع بنطاق المدينة ، وقد أثرت الأمطار الغزيرة على عدد من المنازل والطرق بالمنطقة.

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وقد توقفت الأمطار حاليا على مدينة مرسى مطروح ، ويشير التنبؤ الصادر عن الوزارة أنه من المتوقع اليوم الخميس ٢٠٢٣/١٠/٥ سقوط أمطار خفيفة الي متوسطة علي مواقع متفرقة من السواحل الشمالية ومطروح ، وسقوط أمطار خفيفة علي مواقع متفرقة من السواحل الشمالية .

وقد ساهمت أعمال الحماية التى نفذتها الوزارة فى حماية مدينة مرسى مطروح من السيول التى تعرضت لها  بالأمس .

حيث نجح السد الركامي الذى قامت الوزارة بإنشاءه مؤخرا بوادي إسماعيل في أول اختبار له - والمنفذ لحماية منطقة الكيلو ٤ بالمدينة بتكلفة ١١ مليون جنيه - في حجز كميات المياه الواردة إليه من الوادي بإجمالي كمية مخزنة بلغت حوالي ١٧٥ ألف متر مكعب من إجمالي سعة تخزينية للسد تبلغ ٢٥٠ ألف متر مكعب .

كما قامت المنشآت التي نفذتها الوزارة لحصاد مياه الأمطار ( خزانات - آبار نشو ) بتخزين كميات كبيرة من المياه في نطاق المنطقة التي تعرضت للأمطار .

علما بأنه مدرج أيضا ضمن خطة الوزارة إنشاء سد آخر علي وادي التواويع - والذي يؤثر أيضا علي نفس منطقة الكيلو ٤ - وذلك لزيادة قدرة منشات الحماية للتعامل مع اية عواصف مطرية مستقبلية.

كما تم إدراج عملية لإنشاء أعمال حماية بوادي الرمل  ضمن خطة الوزارة ، حيث تتضمن العملية عمل أحواض تخزين وتدعيم لحواجز إعاقة ركامية قائمة لحماية منطقة الخروبة من أخطار السيول .

كما تم مؤخرا ترسية عملية لتنفيذ أعمال حماية بوادي أم لشطان بنطاق مدينة مرسي مطروح لحماية منطقة القصر من أخطار السيول وجاري استكمال الإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ .

ومن المقرر اصدار بيان لاحق بعد الانتهاء من فحص كافة منشات الحماية وحصاد مياه الامطار بنطاق محافظة مطروح فور جاهزية الطرق المؤدية لها نتيجة سقوط الامطار

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