العميل صفر.. إيرادات الفيلم في آخر ليلة عرض

احتل فيلم "العميل صفر" المركز الثالث بين قائمة الأفلام المعروضة حاليا فى السينمات حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 166,190 جنيه.

فيلم العميل صفر

أحداث فيلم العميل صفر

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية "صفر عبد اللطيف شداد الهمم"، وهو فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، في مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شابا بسيطا لم يتلق أي تدريب من أي نوع وغير مصرح له بحمل السلاح، فضلا عن القدرة على استخدامه، وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة الذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر.

فيلم العميل صفر تدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند؛ لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلى والممثلة السعودية فاطمة البنوى لأول مرة فى فيلم مصرى، وأيمن الشيوى وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.