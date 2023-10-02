أحمد الفيشاوي يكشف ما خلف كواليس فيلم عادل مش عادل| صور

حرص الفنان أحمد الفيشاوي على مشاركة جمهوره ومتابعيه مجموعة صور له من كواليس فيلمه الجديد عادل مش عادل، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

أحمد الفيشاوي

ظهر أحمد الفيشاوي في الصور من داخل الكرفان، وهو يذاكر السيناريو، وقد حاز المنشور على إعجاب عدد كبير من الجمهور والمتابعين الذين أعربوا عن حماسهم لمشاهدة الفيلم فور طرحه.

أحمد الفيشاوي

فيلم عادل مش عادل

وأعلن الفنان أحمد الفيشاوي، انطلاق تصوير فيلمه السينمائي الجديد "عادل مش عادل"، وكتب الفيشاوي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلقت: “بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا أول يوم تصوير فيلم عادل مش عادل، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري".

أحمد الفيشاوي

وعُرض مؤخرًا لـ أحمد الفيشاوي فيلم "رهبة" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول "سيد رهبة" الذي يعيش في أحد الأحياء الشعبية ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلاً ذكائه وشجاعته ليتعرض لحادث أليم يقلب حياته رأساً على عقب.

أحمد الفيشاوي يثير الجدل في رمضان

من ناحية أخرى، كان قد أثار الفنان أحمد الفيشاوي الجدل في شهر رمضان بعد ظهوره أكثر من مرة على سجادة الصلاة بالوشم والحلقة، داعيا الله أن يقبل توبه، لينقسم الجمهور إلى فئتين الأولى مهاجة لـ أحمد الفيشاوي بسبب الوشم والثانية تدعمه وتدعوا لله بأن ينال المغفرة من الله.

وكان من ضمن الداعمين لـ أحمد الفيشاوي الداعية الإسلامي عبد الله رشدي، حيث قال: "للفنان أحمد الفيشاوي: ثبتَّكَ اللهُ؛ كلُّنا عُصاةٌ؛ كلُّنا مذنبون وخيرُنا من يتوبُ ولعلَّك من خيرِنا".