شذى تغير جلدها بلون غنائي جديد ومزيكا مختلفة بعنوان "اجمدي"

كشفت الفنانة شذى أنها تلقت ردود أفعال إيجابية من الجمهور وخاصة البنات حول أغنيتها الجديدة "اجمدي" التي طرحتها على موقع يوتيوب يوم الخميس الماضى، مشيرة إلى أن الأغنية جديدة عليها ومختلفة سواء في الكلمات أو الرتم الغنائى والمزيكا، لافتة إلى أنها تعمل حاليًا على اختيار أغانى متنوعة في الألوان الغنائية".

شذي

كلمات أغنية "اجمدى"

أغنية "اجمدى" من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع محمد قماح وهندسة صوت خالد رؤوف، وتقول كلماتها:"لاء لاء لاء كدة لاء..لاء لاء قلبي دق.. دق دق عقلي.. طق طق يظهر في قلق.. لاء لاء لاء.. هو حُب ولا ايه!.. اجمدي واهدي في ايه!.. مين ده اللي إنتي تموتي عليه.. أجمد منه تثبتيه.. ايه جرالك ايه اه جرالك ايه".

وطرحت شذى آخر أغانيها بعنوان "اللي ما يتسموا" في عيد الفطر الماضى، والأغنية كلمات إيهاب عبدالعظيم وألحان سامر أبوطالب وتوزيع وميكس وماستر تميم، وتقول كلمات الأغنية:"الل ما يتسموا!..بيجيبوا ف سيرتنا ينموا..بيقولوا علينا ما فينا..وادينا علمنا على ناس..مش سالكين خالص ..دي صفات بتكون فالناقص".

وسبق وطرحت شذى أغنية مخ تخين" من كلمات محمد مصطفى ملك، والمحلن مدين، والموزع الموسيقي أحمد عادل، ومهندس الصوت هاني محروس، والتي سجلت أول أغانى شذى بعد فسخ تعاقدها مع منتج أعمالها الغنائية محمد حامد بالتراضى، وذلك بعدما تعاونا سويًا فى 3 أغانى خلال السنوات الماضية.