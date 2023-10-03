لقاء سويدان تعبر عن سعادتها بترشح الرئيس السيسي: مصر تغيرت للأفضل

عبرت الفنانة لقاء سويدان عن سعادتها وتأييدها لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مشيرة:"سعيدة جدا وشايفة إن ترشحه شيء طبيعى علشان يستكمل ما بدأه".

لقاء سويدان

لقاء سويدان تعبر عن سعادتها لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي

تابعت لقاء سويدان: "الرئيس السيسي عمل حاجات كتيرة في مصر، وغيّر من شكل البلد للأفضل، وعمل مدن جديدة، وبذل مجهودات كبيرة جدا وكل ده فرق بشكل كبير في شكل مصر".

أضافت لقاء سويدان: "أما بالنسبة للفن ففي الفترة الأخيرة رأينا تطورا كبيرا في الفن، كما أن المسرح المصري رجع ينور من تانى، وإنشاؤه لمدينة للثقافة والفنون في العاصمة الإدارية شيء رائع، وأتمنى منه الفترة المقبلة زيادة في الاهتمام بالتعليم والصحة".

لقاء سويدان

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، أمس، شارك فيها الآلاف من المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.

لقاء سويدان

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

وأكد المشاركون أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.