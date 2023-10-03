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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

933 مليون دولار إيرادات فيلم Oppenheimer منذ طرحه

فيلم Oppenheimer
فيلم Oppenheimer

حصد فيلم Oppenheimer، إيرادات وصلت إلى 933 مليونًا و678 ألف دولار عالميًا، وهو العمل الذى وصلت مدته إلى 3 ساعات، ومن إنتاج شركة Universal Picturesمنذ طرحه يوم 21 يوليو الماضى فى دور العرض حول العالم.

فيلم Oppenheimer 

إيرادات فيلم Oppenheimer 

وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 322 مليونًا و500 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و611 مليونًا و178 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

 

أحداث فيلم Oppenheimer 

يركز فيلم Oppenheimer على عالم الفيزياء النظرية الأمريكى جيه، روبرت أوبنهايمر، الذى قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التى أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200 ألف مدنى يابانى بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

 

وعلى الرغم من أن تركيز الفيلم قد لا يكون كافيًا لمنع الدولة من طرح " Oppenheimer " في دور العرض، إلا أنه إذا تم تأمين تاريخ طرح في المدن البلاد اليابانية، فليس من الواضح ما إذا كان رواد السينما اليابانيين مهتمين بمشاهدة فيلم حول هذا الموضوع.

 

أبطال فيلم Oppenheimer 

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وتصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

 

ويقوم ببطولته النجم العالمى كيليان مورفى والنجم العالمى صاحب الأصول المصرية رامى مالك، والممثل العالمى روبرت داونى جونيور، وفلورانس بيو.

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