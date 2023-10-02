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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

الموسيقار يحيى خليل يستعد لإحياء حفله المقبل بالقاهرة

الموسيقار يحيى خليل
الموسيقار يحيى خليل

انتهى قبل قليل فنان الجاز العالمي ورائد موسيقى الجاز، الموسيقار يحيى خليل، بمصاحبة فرقته من التحضيرات النهائية استعدادا لحفل يوم الخميس القادم الموافق ٥ أكتوبر، بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، والذي سيقام في الثامنة مساء على المسرح الصغير، وحفل يوم الجمعة الموافق ١٣ من أكتوبر على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

الموسيقار يحيى خليل

وقد بث الفنان يحيى خليل عبر صفحته الرسمية مقطع فيديو بمصاحبة فرقته، وذلك أثناء عزف مقطوعة من موسيقى أغنية "موعود" التي قام بغنائها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من ألحان الموسيقار بليغ حمدي.

 

ويقدم "خليل" خلال الحفلين عدد من أعماله الخاصة إلى جانب نخبة من مؤلفات عظماء الموسيقي العربية منهم: محمد عبدالوهاب، بليغ حمدي، كمال الطويل.

سعر تذاكر حفل الموسيقار يحيى خليل

وكانت دار الأوبرا قد طرحت التذاكر للجمهور عبر الموقع الإلكتروني بنظام الفئة الواحدة وجاء سعرها بمبلغ 250 جنيهًا مصريًا.-

يذكر أن يحيى خليل قد عاد مؤخرا من الولايات المتحدة الأمريكية بعد أنهى عدد من حفلاته هناك، منها حفل متحف الفنون بمدينة ديترويت والتي تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الأمريكية، وذلك بمصاحبة الأوركسترا العربية الوطنية بقيادة المايسترو مايكل إبراهيم، وحفل الجمعية المصرية بمدينة شيكاغو.

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