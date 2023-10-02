مي حلمي تثير جدلًا بتعليق صادم عن انفصال طليقها محمد رشاد وخطيبته

أثارت الإعلامية مي حلمي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بتعليق مثير ربطه الجمهور بنبأ انفصال طليقها، الفنان محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي.

تصريحات مي حلمي

مي حلمي تعلق على انفصال محمد رشاد وغادة فتحي

علقت مي حلمي عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" منشورًا قائلة: "الراجل اللي يمد إيده على ست؛ لا ثقة فيه، ولا في حكيه. ناس ما بتتعلمش من تجارب غيرها".

محمد رشاد ومي حلمي

من ناحية أخرى، جاء منشور مي حلمي بعد تداول أخبار عن انفصال طليقها الفنان محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي بعد خطوبه دامت حوالى السنتين، حيث كشفت حسابات رشاد على مواقع التواصل الاجتماعي حذفه كل الصور والفيديوهات التي تجمعه بخطيبته.

محمد رشاد

محمد رشاد ومي حلمي

انفصال محمد رشاد ومي حلمي

وكان محمد رشاد قد أعلن انفصاله عن مي حلمي بعد زواج دام عامًا واحدًا، في حين أكدت مي في أكثر من منشور أنها لا تعرف شيئًا عن موضوع الطلاق هذا، وأنها علمت به مثل غيرها من المواقع الإخبارية، ليخرج رشاد ويؤكد وقوع الطلاق، وأن عودتهما إلى بعض باتت مستحيلة لأنه رمى عليها يمين الطلاق الثالث.