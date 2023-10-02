محمد رشاد يحسم الجدل ويوجه رسالة لخطيبته السابقة: القسمة والنصيب جمعتنا

أعلن الفنان محمد رشاد خلال الساعات القليلة الماضية، انفصاله عن خطيبته غادة فتحي، وذلك عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

محمد رشاد وغادة فتحي

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي

أكد محمد رشاد أنباء انفصاله عن خطيبته غادة فتحي ليحسم الجدل حول هذا الأمر بعد انتشار أخبار تؤكد الانفصال، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

محمد رشاد وغادة فتحي

علق محمد رشاد: "القسمة والنصيب جمعتنا في حياة بعض لسبب إني أعرف إنسانة وبنت أصول وناس طيبين ومحترمين وتبقى معايا في طريقي وتنصحني وتفكرلي في حاجات كتير فرقت فى حياتي وشخصيتي".

وأضاف محمد رشاد: "أكيد كنت أتمنى ميحصلش بينا انفصال ونكمل الطريق سوا.. بس ده مش معناه إننا نخسر بعض كأصدقاء بيخافوا على مصلحة بعض وبينصحوا بعض لإني مقابلتش إنسانة راقية وطيبة وبنت أصل وبتحب الناس زيك".

محمد رشاد وغادة فتحي

تابع محمد رشاد: "هتفضلى فى مكان مميز وغالي عندي يا بنت الأصول، وبتمنى من كل قلبي ربنا يكتبلك الخير والنجاح فى كل خطوة”.

من ناحية أخرى، لم تخرج غادة فتحي حتى الآن لتعلق على انفصالها عن خطيبها المطرب محمد رشاد.