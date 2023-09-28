نشرة أخبار التوك شو..عودة التوقيت الشتوي والاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حمل عنوان "المولد النبوي طاعة أم معصية، فإذا كان معصية لا يجوز الاحتفال به

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خالد الجندي: إحياء مولد النبي طاعة والقرآن احتفى بميلاد الرسل



يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان مبعثه هداية للعالمين ورسالته وسيلة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور ومن إثم الشرك والتخبط والجهالة إلى الوحدة والإيمان وطاعة رب الأنام.

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أعظم قائد مر على البشرية.. كلمات خالدة من علماء أجانب في حق النبي



كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، موعد تطبيق مواعيد غلق المحال والمطاعم وفقا للتوقيت الشتوي الجديد 2023، بعد الانتهاء من مدة العمل بالتوقيت الصيفي الجاري، الذي استمر لمدة 6 أشهر.

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عودة التوقيت الشتوي.. مواعيد فتح وغلق المحال التجارية (فيديو)





قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ جماعة الإخوان ضد النجاح وتتمنى ألا تنجح مصر، مشيرة إلى أن عناصرها يغضبون عندما يتحدث الإعلام عن الإنجازات التي تحققت طيلة السنوات الماضية.

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بسمة وهبة تفتح النار على الإخوان.. أنا مش بطبل (فيديو)



كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن سبب إحالة عبدالرؤوف خليفة، عضو مجلس النقابة واستبعاده من رئاسة لجنة الإسكان.

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نقيب الصحفيين يكشف أسباب إحالة عبدالرؤوف خليفة للتحقيق وإقالته من منصبه (فيديو)



رد الكاتب الصحفي عبدالرؤوف خليفة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على تصريحات نقيب الصحفيين حول إقالته من منصبه كرئيس للجنة الأسكان بسبب تأسيس جمعية للصحفيين خارج النقابة وهي ما تعد كيانًا موازيًا لنقابة الصحفيين

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عبدالرؤوف خليفة يهاجم قرار مجلس نقابة الصحفيين (فيديو)



كشف المنشد الديني، وائل الفشني، سبب بكاءه في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً "بكائي في حفل المولد حالة من ربنا".

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وائل الفشنى يكشف سبب بكائه أمام السيسي في احتفالية المولد النبوي (فيديو)



قال محمد ضياء، رئيس الإدارة المركزية للعمليات الفنية بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إن المصلحة تشارك دائما في المناسبات والأحداث المحلية والعالمية، من خلال إصدار العملات التذكارية أو المتداولة.

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أول أكتوبر.. إصدار عملات تذكارية من الفضة فئات الـ 5 و10 جنيهات (فيديو)



قالت الدكتورة وفاء بكير صديقة ضحية جامعة القاهرة، إن صديقتها موظفة كلية الآثار من قبل زميلها المتهم بقتلها، كانت مثل الملاك الذي يعيش وسط الناس، معقبة: “قمة في الأخلاق والأدب”.

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صديقة ضحية جامعة القاهرة تكشف تفاصيل الحادث (فيديو)

