بسمة وهبة تفتح النار على الإخوان.. أنا مش بطبل (فيديو)

اقالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ جماعة الإخوان ضد النجاح وتتمنى ألا تنجح مصر، مشيرة إلى أن عناصرها يغضبون عندما يتحدث الإعلام عن الإنجازات التي تحققت طيلة السنوات الماضية.

وأضافت بسمة وهبة، خلال برنامجها «90 دقيقة»، على قناة «المحور»مساء اليوم الأربعاء: «أنا بقول كلام الحق لأنني خائفة على بلدي وأرى كواليس لا يراها الناس وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في قيادة مصر».

هذه الجماعة لا تثق في الله

وتابعت بسمة وهبة: "هذه الجماعة لا تثق في الله وتعتقد أن الخير في يد الإنسان .. أنا لا أطمع في شيء إلا من الله .. تطبيل إيه اللي بتقولوا عليه؟! الله هو فقط من يسخر الأرض ومن عليها.. أنتو اللي بتقبضوا وكل ما تشتموا أكتر كل ما تقبضوا أكتر وأنا اللي بحب بلدي"

